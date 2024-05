Serviço de pavimentação com piso intertravado começa a ser realizado na Nova Mossoró. O trabalho foi iniciado pela rua Centro Esportivo Mossoroense. A via receberá o piso intertravado com extensão 440 metros. Este tipo de pavimentação, além de sanar o problema com a poeira e lama que atormentam os moradores, já que a via estava com difícil acesso, trará inúmeros benefícios, desde a acessibilidade até a valorização dos imóveis.

A Prefeitura de Mossoró iniciou na manhã desta segunda-feira (6) o trabalho de topografia, nivelamento e preparação do solo da rua Centro Esportivo Mossoroense, no bairro Nova Mossoró. A via receberá o piso intertravado com extensão 440 metros.

A obra faz parte do programa “Mossoró Realiza”, maior programa de investimentos em obras da história da cidade. A obra resolverá uma demanda antiga da comunidade.

Com os olhares atentos aos movimentos das máquinas, moradores acompanham os trabalhos realizados pela equipe de infraestrutura. A dona de casa Kátia Zilene emocionou-se ao descrever a felicidade ao ver o início das obras.

“Para a gente é uma satisfação muito grande. Desde já agradecemos à Prefeitura por olhar para nossa situação e com certeza teremos mais qualidade de vida em benefício não apenas a nós que moramos nessa rua, mas toda a comunidade”, declarou a moradora.

A pavimentação com piso intertravado é mais uma ação que chega à comunidade Nova Mossoró. Além de sanar o problema com a poeira e lama que atormentam os moradores, já que a via estava com difícil acesso, a obra trará inúmeros benefícios, desde a acessibilidade até a valorização dos imóveis.

“Estávamos com bastante dificuldade para sair e chegar às nossas residências devido à poeira no período do verão. Estamos muito contentes, resolve o problema da nossa rua e valoriza as nossas casas”, frisou a moradora Maria de Fátima.

Outras ruas da comunidade também serão contempladas com o pavimento intertravado. Recentemente a avenida principal da comunidade recebeu asfalto novo de ponta a ponta.