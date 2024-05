Oito cidades da Região Oeste terão parada de abastecimento de água nesta terça-feira (07)

Devido a parada na Estação de Bombeamento 1 da adutora Médio Oeste, as cidades de Campo Grande, Paraú, Triunfo Potiguar, Messias Targino, Janduís, Patú e comunidades da Serra de João do Vale terão abastecimento suspenso das 7h às 18h desta terça-feira (07). Segundo a Caern, o serviço é necessário para garantir a qualidade da água distribuída aos consumidores. Após o sistema ser religado, a normalização do envio de água ocorre em até 72 horas para todas as cidades e comunidades rurais.