Marinha capacita bombeiros do RN para condução de embarcações

Dezesseis militares do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte estão participando de um curso de Condutor de Embarcação. O curso, que foi iniciado nesta segunda-feira (6), é ministrado por militares da Marinha.

Segundo a Tenente-Coronel Martini, comandante do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros, com sede em Mossoró, a formação é importante para que os bombeiros estejam capacitados e habilitados para conduzir as embarcações disponíveis do Rio Grande do Norte.

Segundo ela, o curso é fundamental para o período de cheias no Estado, mas também será útil durante a Operação Verão, que é realizada anualmente, entre os meses de dezembro e fevereiro, quando os bombeiros atuam nas praias do RN.

“Todos os períodos em que a gente precise de um militar capacitado para fazer transporte de pessoal e de efetivo, no meio aquático, esse curso vai torná-los capazes”, explica.

Ela explica que os militares os novos bombeiros habilitados poderão atuar com mais segurança no resgate aquático em casos de enchentes e inundações, como aconteceram recentemente em Ipanguaçu, bem como atuar de forma preventiva em pontos turísticos do estado, como é o caso do reservatório Gargalheira, em Acari, que vem recebendo um grande número de pessoas para visitação.

A tenente-coronel ainda reforça que os bombeiros já atuam nessas situações, mas que nem todos são habilitados, então agora o número de bombeiros aptos a conduzir as embarcações nesta situações será aumentado.