Prefeitura inicia obras de duplicação das pontes da Presidente Dutra

O prefeito Allyson Bezerra, de Mossoró-RN, assinou no final da tarde desta segunda-feira (6) a ordem de serviço para a duplicação das pontes da avenida Presidente Dutra, acesso ao Grande Alto de São Manoel. O investimento é de R$ 11,9 milhões.

Incluída no Programa Mossoró Realiza”, a obra pretende resolver um gargalo de décadas na mobilidade nesta região da área urbana de Mossoró, já foi iniciada. “A Presidente Dutra já estava asfaltada e só faltavam duplicar as pontes”, diz o prefeito Allyson Bezerra.

Antes da assinatura do início das obras de duplicação das duas pontes do Grande Alto São Manoel, o prefeito Allyson Bezerra enfatizou as obras de drenagem e calçamento das ruas do Nova Mossoró, uma das cobranças dos moradores do bairro.

O início da obra foi celebrado pela população. “Vai melhorar em 100%, porque o congestionamento quando a gente passa aqui à noite é muito grande. Com a duplicação, vai ser algo ótimo, com certeza. A ponta é muito apertada, e você vê sempre o trânsito parando, e agora vai melhorar 100%”, afirmou João Paulo, que reside no bairro Ilha de Santa Luzia.

Cleonilde Sousa, que também mora na região, reforça a importância da duplicação das pontes. “A gente esperava por essa obra. Vai melhorar muito, tanto para quem mora no bairro como quem trafega, para quem vai para o Alto, quem desce para o Centro. Vai realizar o sonho de todos nós”, pontuou.

“A melhoria vai ser ótima para a população de Mossoró. O trânsito aqui, em determinadas horas, é muito ruim, e com essa ampliação vai melhorar muito para nós todos aqui. Só quem ganha somos nós, que vamos passar aqui mais aliviados, quando concluir”, acrescentou Carlito Lopes, morador do bairro Ilha de Santa Luzia, destacando também o andamento dos serviços de revitalização da Praça Chiquinha Duarte. “Moro em frente à praça, e vejo a obra avançando”.

Secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima ressalta a necessidade e a importância da duplicação das pontes. “Era um gargalo da mobilidade aqui na entrada da cidade, de onde você vem com a avenida duplicada e fecha para uma mão única nas pontes. Estamos dando a ordem de serviço para realmente fazer o alargamento e a duplicação dessas duas pontes em uma das vias mais importantes da cidade”, disse.

Cada ponte receberá duas novas faixas. Além do alargamento, também será feita a reabilitação das estruturas. Inicialmente, não haverá interdição nos locais das obras, uma vez que os serviços começam com a perfuração, no fundo do rio, para instalação da base que sustentará a duplicação.

“Primeiro, a Secretaria de Infraestrutura vai promover a ampliação lateral da ponte e, posteriormente, nós vamos promover um pequeno desvio. Quando estiver pronto de um lado, a gente desvia para que a gente possa estar trabalhando na parte central da ponte”, explicou Luís Correia, diretor de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Mossoró, acrescentando:

“Hoje nós temos transitando na Presidente Dutra em torno de 12 mil automóveis, e a duplicação das pontes faz com que você transite com mais segurança, não havendo o estreitamento, não havendo aquela disputa de espaço”, finalizou.

Além deste investimento R$ 11,9 milhões na duplicação das pontes de acesso ao Grande Alto São Manoel, o prefeito Allyson Bezerra e o secretário de Infraestrutura, assinaram ordem de serviço para construir a rodovia de 8km interligando as BRs 110 e 304.

Allyson Bezerra observa ainda os investimentos que estão sendo feitos calçando e asfaltando ruas, além de recuperar as principais avenidas de Mossoró, como Alberto Maranhão, Rio Branco e a Presidente Dutra, entre outras que servem ao transporte público.

“A nossa gestão chegou para deixar um legado de transformação na história e no coração do povo de Mossoró!”, finaliza o gestor.