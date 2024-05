MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 07/05/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORO

Prefeito Allyson Bezerra assina ordem de serviço para duplicação das pontes da Avenida Presidente Dutra

Prefeitura abre inscrições para o Passeio Ciclístico Maio Amarelo 2024

Seadru realiza mais uma visita do programa de melhoramento genético em bovinos

POLICIA

Motorista da Hilix que atropelou guarda municipal e suspeito de roubo em frente a UNP deve se apresentar nesta terça-feira, em Mossoró

Morador de rua mata outro em frente ao Lar da Criança Pobre no Abolição II, em Mossoró

Delegado explica mandados cumpridos contra Tatu e Martelo por crimes em Mossoró

Polícia apreende adolescente que havia acabado de praticar diversos roubos em Mossoró

ESTADO

Gasolina passa de 6.50 na capital do Rio Grande do Norte

População se une em mutirão para tapar os buracos da RN-012 em Grossos

Eleitores têm até 8 de maio para tirar título ou regularizar situação eleitoral

Oito cidades da Região Oeste terão parada de abastecimento de água nesta terça-feira

Barragem de Umari chega a 99,38% da capacidade; faltam 8 centímetros para sangria

Ministro dos Transportes muda previsão de liberação do desvio da BR 304 para primeira quinzena de maio

NACIONAL

Sobe para 85 o número de mortos e 134 de desaparecidos e mais de 200 mil fora de suas casas em 364 municípios do Rio Grande do Sul

Motorista do Porsche se entrega a Polícia em São Paulo

Petrobras anuncia a doação de 5,6 milhões as vítimas da chuva no Rio Grande do Sul