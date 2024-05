Patrocínio do Mossoró Cidade Junina 2024 já chega a R$ 3 milhões. O evento contará com participação de grandes marcas de refrigerante, cervejaria e perfumaria, que serão divulgadas em breve. As marcas vão comercializar com exclusividade no perímetro do “Mossoró Cidade Junina”. Somente para a concessão do camarote da Estação das Artes, uma empresa pagou R$ 530 mil. A título de comparação, em 2019, o valor pago pela concessão do camarote foi de R$ 34.150,00 — demonstrando o grande ganho para o Município com a medida adotada este ano.

A Prefeitura Municipal de Mossoró está garantindo a captação de patrocínios para o “Mossoró Cidade Junina” 2024. O investimento já ultrapassa R$ 3 milhões. O novo modelo de gestão foi possível através da publicação de edital público.

O evento contará com participação de grandes marcas de refrigerante, cervejaria e perfumaria, que serão divulgadas em breve. As marcas vão comercializar com exclusividade no perímetro do “Mossoró Cidade Junina”.

A empresa Collab, contratada através do edital, está responsável por administrar o camarote da Estação das Artes Elizeu Ventania, garantindo um serviço de alto padrão, bem como fazer a captação de patrocínios para o evento, além de realizar a produção dos shows da Estação das Artes.

A empresa pagou R$ 530 mil pela concessão do camarote. A título de comparação, em 2019, o valor pago pela concessão do camarote foi de R$ 34.150,00 — demonstrando o grande ganho para o Município com a medida adotada este ano.

A proposta de gestão de eventos segue as recomendações de estudos técnicos e pesquisas realizados pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL Mossoró) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio-RN).