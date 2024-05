PMM divulga lista de artistas credenciados para o MCJ e abre prazo para recursos

PMM divulga lista de artistas crecendiados para o MCJ e abre prazo para recursos. O resultado foi publicado no Diário Oficial de Mossoró . A Secretaria Municipal de Cultura informou que está à disposição para tirar dúvidas e auxiliar os artistas na resolução de pendências dos credenciados. De 8 a 10 de maio de 2024, será aberto o prazo para interposição de recurso através do Sistema Municipal de Inscrições (SMIC).

A Prefeitura de Mossoró divulgou nesta terça-feira (7) o resultado preliminar dos artistas locais credenciados para participarem dos eventos culturais do Município, a exemplo do “Mossoró Cidade Junina”. O resultado pode ser conferido no Diário Oficial de Mossoró (DOM).

Lista completa: Clique AQUI.

A Secretaria Municipal de Cultura informa que está à disposição para tirar dúvidas e auxiliar os artistas na resolução de pendências dos credenciados. De 8 a 10 de maio de 2024, será aberto o prazo para interposição de recurso através do Sistema Municipal de Inscrições (SMIC).



O resultado também poderá ser acompanhado pelo SMIC, assim como as possíveis pendências na habilitação. Para auxiliar no processo, será realizada uma reunião nesta quarta-feira, 8, a partir das 15h, no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes, para tirar dúvidas.

“Nosso objetivo é atender a todos os artistas que possuem dúvidas e que têm pendências no seu credenciamento, para podermos responder aos questionamentos e auxiliar todos que participam do processo de credenciamento”, destacou o secretário municipal interino de Cultura, Frank Felisardo.