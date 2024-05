Prefeitura de Serra do Mel conclui obra de adutora para beneficiar Vila Goiás

Em uma ação conjunta entre as secretarias de Recursos Hídricos, de Infraestrutura e Articulação com as Vilas, a Prefeitura de Serra do Mel alcançou mais um marco significativo no desenvolvimento infraestrutural do município.



A conclusão da obra da adutora, que se estende por 5 quilômetros e foi realizada com recursos próprios, representa um compromisso sólido com o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade.



O projeto, que transporta água da Vila Rio de Janeiro até a Vila Goiás, visa garantir o fornecimento desse recurso essencial para as necessidades diárias e o desenvolvimento local.



O compromisso da Gestão Municipal com o progresso e o bem-estar da população é evidente nessa obra. O trabalho dedicado para assegurar que cada residente tenha acesso a água é uma prova do compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida na região.



"Essa adutora é mais do que uma simples obra de infraestrutura, é um símbolo do nosso compromisso em garantir um futuro próspero e sustentável para os moradores da Vila Goiás“, afirmou o prefeito Josivan Bibiano, e emendou: "continuaremos trabalhando incansavelmente para trazer mais melhorias e oportunidades para nossa comunidade”.



A conclusão bem-sucedida desta adutora é um testemunho do poder da colaboração entre diferentes setores do governo municipal em prol do benefício coletivo.



É um exemplo inspirador de como o trabalho conjunto pode transformar positivamente a vida das pessoas e impulsionar o progresso de toda uma região