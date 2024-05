Dr. Bernardo solicita campanhas educativas para reduzir acidentes de motos

Para ajudar a enfrentar o problema, o parlamentar defende a realização de campanhas educativas dedicadas à conscientização da população. "Vejo no interior muitas pessoas que saem de moto e, irresponsavelmente, acabam bebendo em festas. Então precisamos fazer campanhas. Foram quase 2 acidentes por hora no Walfredo, é uma estatística de guerra, não há como suportar", afirmou Dr. Bernardo, durante a sessão desta terça-feira (07) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

O deputado estadual Dr. Bernardo (PSDB) demonstrou preocupação com a mais recente estatística do Hospital Walfredo Gurgel. No último final de semana, a maior unidade hospitalar do Estado registrou o atendimento de 77 vítimas de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas, isso em apenas 48 horas. Segundo o parlamentar, que é médico, "não há como o Sistema Único de Saúde suportar" tamanha demanda.



Dr. Bernardo relatou ainda que, diante da alta quantidade de acidentados, o atendimento do Hospital acaba comprometido para aquelas pessoas que têm algum problema de saúde. "E, nesse caso, os acidentes são evitáveis", alertou.



O parlamentar ainda fez questão de parabenizar em seu discurso a iniciativa de fazendeiros que construíram um desvio privado para manter o fluxo na BR-304, que foi bloqueada após chuvas destruírem uma ponte próximo a cidade de Lajes. "Não dá para ter ideia da quantidade de empregos que foram preservados por essa iniciativa. Ambulantes, restaurantes, postos de gasolina, todo o comércio que gira em torno da BR estava paralisado e felizmente deram uma lição de empreendedorismo", disse.