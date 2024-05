Hematologista fala sobre estoque crítico e faz apelo por doações de sangue em Mossoró

Segundo o Hematologista Dr. Wilson Junior, os estoques de sangue do Hemocentro estão zerados, com baixíssimas unidades de bolsas disponíveis, de todos os tipos sanguíneos, em especial O-, B- e AB-.O baixo estoque de sangue na unidade afeta diretamente a realização de cirurgias de hospitais como o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), o Hospital Rafael Fernandes, Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) e o Hospital Wilson Rosado, já que o Hemocentro é responsável por coletar o sangue doado pela população e enviá-lo aos hospitais públicos e privados do município. O hemocentro de Mossoró de Mossoró está localizado ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia. A unidade funciona de segunda a sexta, de 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 17h.

O médico Hematologista do Hemocentro de Mossoró, Dr. Wilson Junior, fez um apelo através das redes sociais para que a população compareça à unidade para a realização de doações de sangue.

Segundo ele, os estoques de sangue da unidade estão zerados, com baixíssimas unidades de bolsas disponíveis, de todos os tipos sanguíneos, em especial O-, B- e AB-.

“Estamos com os estoques zerados, principalmente de O-, B- e AB-, estamos precisando urgentemente da ajuda de todos. Quem tiver esses tipos sanguíneos, é um doador de sangue, ou mesmo que ainda não seja, puder comparecer ao Hemocentro de Mossoró para fazer a sua doação e ajudar a salvar inúmeras vidas, nós agradecemos demais”, frisa.

O também Hematologista, Dr. André Aleixo, lembra que uma única doação é capaz de salvar até 4 vidas. “Faço um apelo à população de Mossoró e de cidades vizinhas, precisamos das doações, se dirijam ao Hemocentro e contribuam para salvas vidas”, ressalta.

O baixo estoque de sangue no Hemocentro em Mossoró afeta diretamente as cirurgias de hospitais como o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), o Hospital Rafael Fernandes, Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) e o Hospital Wilson Rosado, já que o Hemocentro é responsável por coletar o sangue doado pela população e enviá-lo aos hospitais públicos e privados do município.



Podem doar as pessoas que têm entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de consentimento do responsável legal); ser saudável; pesar acima de 50 kg; ter dormido 6 horas na noite anterior; evitar alimentos gordurosos antes da doação, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e apresentar um documento oficial com foto.

O hemocentro de Mossoró está localizado ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia. A unidade funciona de segunda a sexta, de 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 17h.