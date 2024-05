Consórcio Nordeste e Correios firmam parceria para transporte de doações ao Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira (8) a governadora Fátima Bezerra, que é presidenta do Consórcio Nordeste, e a superintendente do Correios no RN, Jaqueline Costa do Nascimento, assinaram o Termo de Cooperação que firmou a parceria. A partir de agora todas as agências dos Correios na região Nordeste vão receber as doações, durante seu horário de funcionamento. Após o recebimento, os Correios farão o transporte do material arrecadado de forma gratuita para o Rio Grande do Sul.

O Nordeste está unido em prol da população do Rio Grande do Sul. E para que as doações cheguem mais rapidamente e com segurança, nesta quarta-feira (8), a governadora Fátima Bezerra e presidenta do Consórcio Nordeste e a superintendente do Correios no RN, Jaqueline Costa do Nascimento, assinaram o Termo de Cooperação que firmou a parceria.

A partir de agora todas as agências dos Correios na região Nordeste vão receber as doações, durante o horário de funcionamento das agências. Após o recebimento, os Correios farão o transporte do material arrecadado de forma gratuita para o Rio Grande do Sul.

Fátima Bezerra, presidenta do CNE, ressalta a importância da parceria com os Correios para dar celeridade à chegada das doações ao Rio Grande do Sul.

"Essa é uma iniciativa importantíssima e urgente para que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul tenham seu sofrimento amenizado. O povo nordestino tem sido muito solidário neste momento de dificuldade e nós temos o dever de fazer com que todas as doações cheguem rápido ao território gaúcho", frisou.

O presidente do Correios, Fabiano Silva dos Santos comenta a ação da instituição junto aos estados brasileiros.

"A principal missão dos Correios é integrar o Brasil. Somos a única empresa com presença em todas as cidades e colocamos nossa estrutura à disposição da população neste momento tão difícil para o Rio Grande do Sul, conforme a diretriz do Presidente Lula, e parceria com o consórcio irá potencializar ainda mais essa atuação".

Os Correios estão recebendo os seguintes artigos para doação: itens da cesta básica, água, material de limpeza, higiene e ração para cães e gatos.