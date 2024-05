MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 09/05/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORO



Alimentos arrecadado com as 1.500 inscrições do Passeio ciclístico do maio amarelo serão destinados para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

Prefeitura de Mossoró entrega quadra poliesportiva da comunidade Maísa e a comunidade comora

PMM divulga lista de artistas credenciados para o MCJ e abre prazo para recursos

Unidade de beneficiamento de fruta no Assentamento Favela receberá certificado SISBI POV nesta quinta-feira

Mossoró recebe mais um lote de imunizantes contra a dengue; veja onde se vacinar

ESTADO

RN vai receber R$ 69,4 milhões do PAC seleções; sendo R$ 64,62 milhões para Natal e R$ 1,72 milhão para Mossoró; o restante para Macaíba, Ceará Mirim e Assu

Governadora assina nesta quinta-feira ordem de serviço para 2º lote do Programa de Restauração de rodovias estaduais

POLICIA

Audiência de instrução e julgamento do acusado de matar o cinegrafista Carlos Jubileu está agendada para às 11 horas do dia 16 de maio, no Fórum de Mossoró

Polícia vai apurar possíveis crimes cometidos contra alunos de uma escola, em Caraúbas

Acusado de estupro de vulnerável em Areia Branca/RN é preso em Pernambuco

Polícia prende em Macau pescador de Tibau investigado por distribuir drogas na costa Branca e municípios do Estado do Ceará

NACIONAL

Governo do RS pede apoio da Força Nacional para combater saques e roubos e Ministério da Justiça começa a investigar notícias falsas que atrapalham o apoio as vítimas