Com 558 m2, quadra poliesportiva da Maisa é entregue a população

A Prefeitura de Mossoró realizou na noite desta quarta-feira (8) a entrega da nova quadra poliesportiva “Sebastião Nunes de Lima”, na comunidade da Maísa.

O equipamento, construído a partir de investimentos do programa “Mossoró Realiza”, substitui a antiga estrutura, que foi completamente demolida por não oferecer mais condições de uso pela população local, que agora celebra a nova conquista.

“É um sonho realizado. Lembro que as meninas quando começaram a jogar futebol, jogavam no chão batido, e muitas vezes chegavam em casa com o pé ferido por conta da piçarra. Então, essa quadra nova será de grande valia. Para nós, que somos mães, saber que os nossos filhos têm um local adequado para a prática de esporte é muito gratificante, porque a gente sabe que eles estão fazendo uma coisa boa, estão trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo”, contou Antônia Diana, moradora do São Romão, que integra o polo Maísa.

José Agrício, membro da Associação dos Moradores da Maísa, também ressalta a importância da entrega da nova quadra poliesportiva.

“Temos as escolinhas de futebol, que envolvem muitas crianças, crianças que vão usar essa quadra. Hoje temos uma quadra de esportes, graças a Deus. Quarenta anos que moro aqui, e a gente não tinha apoio de nada aqui sobre o futebol. Hoje temos, graças a Deus”, afirmou.

Wellington Ribeiro também reside na região da Maísa há cerca de 40 anos e comemora a nova realidade do equipamento esportivo.

“É uma quadra coberta, com proteção. Antigamente eram só as muretas, não tinha proteção de nada. E hoje está toda coberta, fica melhor para todo mundo”, comentou, ao lado do filho José Wesley, e do sobrinho Ruan Ribeiro, que já aproveitaram e jogaram futsal na quadra.

O pequeno André Barbosa, de 10 anos, também aprovou o novo espaço de lazer da comunidade. “Essa quadra ficou ótima, ficou muito bonita, ficou muito melhor do que estava antes. Está aprovada”, disse.

“É importantíssimo esse fomento ao esporte, seja ele na zona urbana ou rural, e principalmente pela diversidade de modalidades. Aqui a gente tem uma quadra que fomenta o basquete, o futsal, o vôlei, o treinamento de futebol. O que a gente quer a partir de agora é que essa quadra seja muito bem utilizada pelo povo da Maísa e, principalmente, que possa render grandes frutos, grandes talentos para o nosso esporte mossoroense”, pontuou a secretária municipal de Esporte e Juventude, Larissa Maciel.

A quadra foi erguida em uma área de 558 m², contando com a construção de novo piso de alta resistência em granilite, pintura e demarcação para modalidades esportivas. Além disso, foram executados mureta e alambrado em todo seu perímetro e tela de proteção. O equipamento atende às normas técnicas de acessibilidade e legislação vigente, oferecendo qualidade e conforto à população. A construção foi viabilizada também por meio de emenda do deputado federal General Girão.

“É o ‘Mossoró Realiza’ na Maísa. Quando chegamos aqui, o piso estava muito destruído, deteriorado. Refizemos a estrutura do piso, grades, uma quadra realmente com muita qualidade. Os atletas vão usufruir de uma quadra toda cercada com gradeado, e que, com certeza, também pode ser utilizada para outros benefícios culturais. A Maísa hoje recebe um equipamento multiúso”, finalizou o secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima.