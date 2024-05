Prefeito inaugura tomógrafo e anuncia raio-x digital no PAM do Bom Jardim

O novo tomógrafo foi entregue nesta quinta- feira (09) pela Prefeitura de Mossoró. A implantação do tomógrafo no PAM do Bom Jardim representa um importante avanço na área da saúde pública. Somente nesta semana, os exames de tomografia computadorizada devem beneficiar aproximadamente 150 pacientes. Com o novo equipamento em funcionamento, a expectativa é que sejam realizados entre 1.200 e 1.500 exames mensalmente.

A dona de casa Maria Alzira, paciente, relatou a felicidade em passar pelo procedimento na manhã desta quinta-feira (9). “Achei muito importante, inclusive chegou muito rápido. Eu não esperava que fosse tão rápido e para mim foi muito importante. Disseram que demoraria 10 anos, mas foi tudo muito rápido e quando ligaram para mim fiquei muito feliz. Eu estava sentindo muita dor na minha face e o médico passou esse exame importante. Estou com muita fé e esperança em Deus”, disse.

“A Prefeitura de Mossoró adquiriu um equipamento de alta complexidade, onde conseguiremos resolver grande parte dos exames solicitados no município. Antes, os exames eram custeados parte pelo Município e parte pelo Estado, nas instituições particulares. Agora, grande parte dos exames será realizada aqui no PAM, diminuindo a espera dos pacientes para a realização dos procedimentos”, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.



Francisco Nivaldo, mototaxista, externou a satisfação em realizar o exame no PAM do Bom Jardim. “Estou fazendo a prevenção que para mim é muito importante cuidar da saúde. Aprovo muito essa medida. Uma iniciativa para ser reconhecida”, contou.



A dona de casa Arquilene Paula acompanhou seu pai na manhã de hoje. “Esse equipamento funcionando é ótimo. Isso tudo é importante. Antes era uma peleja grande para fazer o exame, pois não tinha condições para fazer particular. Graças a Deus, meu pai foi chamado para fazer essa tomografia. Dará tudo certo em nome de Jesus”, relatou.