Governadora assina ordem de serviço para 2º lote do Programa de Restauração de rodovias estaduais

A governadora Fátima Bezerra assinou nesta quinta-feira (09) a ordem de serviço para restauração de mais um lote de rodovias estaduais, totalizando 301,5 quilômetros nas regiões Seridó e Central e investimento de R$ 132 milhões. São dez trechos, entre eles, 53 quilômetros da RN-288, de Acari a Caicó, passando por Cruzeta e São José do Seridó.



Também estão neste lote, dois trechos da RN-118, que integram as rotas alternativas em função da interdição da BR-304, entre Lajes e Caiçara do Rio do Vento. São eles: Ipanguaçu-Alto do Rodrigues (rota pela BR-406), e o que vai do entroncamento da BR-304, em Itajá, até São Rafael (Rota pela BR-226).



O lote 2 contempla ainda 38 quilômetros da RN-086, entre Parelhas e Equador. Nesse trecho, o governo do Estado investiu cerca de R$ 1,6 milhão para reforço da estrutura e alargamento da ponte sobre o Rio Caldeirão. Construída há mais de 90 anos, a ponte recebeu reforço estrutural, além de ganhar nova faixa para permitir a passagem simultânea de dois veículos.



“Este lote é o maior em extensão e fica numa região importante para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte. Quero dizer que já estamos preparando a ordem de serviço para as estradas do Lote 3 que ficam no Agreste e na região litorânea. Outra boa notícia é que amanhã (10) estaremos lançando o edital da Estrada da Produção, para o trecho São Tomé/Cerro Corá. Nos já fizemos Lagoa Nova/Cerro Corá e agora vamos fazer esse novo trecho”, disse a governadora. São 13,5 quilômetros de implantação de rodovia em trecho de terra batida, e recapeamento de outros 9,9 quilômetros, que estão em situação precária.



A obra conta com recursos oriundos de emenda parlamentar da bancada do Rio Grande do Norte no Congresso Nacional. Além de interligar o Agreste ao Seridó, fomentando o turismo e o acesso ao Seridó Geoparque Mundial da Unesco, a RN-203 vai facilitar o escoamento da safra agrícola.



Esta foi a segunda ordem de serviço para recuperação de estradas. A primeira, totalizando 210 quilômetros, nos distritos de Mossoró e Pau dos Ferros, foi assinada na semana passada. O terceiro lote tem 242,9 quilômetros. O governo do RN está investindo R$ 428 milhões no programa de restauração de rodovias estaduais.



Repercussão



Presidentes de três associações de municípios das regiões beneficiadas destacaram a importância da obra para o desenvolvimento regional. “Estamos vivendo um momento de congraçamento, porque durante muito tempo sonhamos com a recuperação dessas estradas. Não apenas as chamadas operações tapa-buracos, mas, de fato, a reconstrução de diversos trechos. E hoje, o governo do estado está chegando com essa ótima notícia da ordem de serviço do lote referente à região do Seridó. São estradas importantes que fomentam a economia da nossa região”, disse o presidente da Associação dos Municípios do Seridó (AMS), Ivanildo Albuquerque Filho, que é prefeito de Timbaúba dos Batistas.



O vice-presidente da Associação dos Municípios da Região do Seridó Oriental e Trairi (AMSO-TR), Joaquim José de Medeiros – Joaquim de Medeirinho – lembrou que a recuperação das estradas, com a reconstrução de trechos críticos, recapeamento e sinalização, vai trazer segurança para quem por elas trafegam. “Estamos saindo de um sonho para a realidade”, afirmou ele, que é prefeito de Cruzeta. “Isso é de uma importância social muita grande, também na saúde pública, porque evita acidente, além de fortalecer a atividade econômica”, observou o prefeito de São Rafael, Reno Marinho, presidente da Associação dos Municípios da Região Central e do Vale do Açu Potiguar (AMCEVALE).



Presente à solenidade, o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETARN), Erivan do Carmo Silva, lembrou que a restauração das estradas beneficia o escoamento da produção da Agricultura Familiar na maior bacia leiteira do Rio Grande do Norte.



Também participaram da solenidade, o vice-governador Walter Alves; Procurador Geral, Antenor Roberto; secretário de Infraestrutura Gustavo Coelho; Sílvio Torquato (SEDEC); Luciana Daltro (Control), diretora geral do DER, Natécia Nunes; deputados federais Fernando Mineiro e Natália Bonavides; deputados estaduais George Soares, Dr. Bernardo Amorim, Francisco Medeiros, Ubaldo Fernandes e Divaneide Basílio. E os prefeitos Miguel Pinheiro Neto (Angicos), Reno Marinho (São Rafael), Joaquim de Medeirinho (Cruzeta), Rogério Soares “Couro Fino” (Jardim de Piranhas), Francisco Inácio Macedo (Tenente Laurentino), Saint Clay “Galo” (Florânia), Cunha Neto (Afonso Bezerra), Odon Júnior (Currais Novos), Dr. Tiago Almeida (Parelhas), Anibal Pereira (São João do Sabugi)e vereadores do Serido e da Região Central.



LOTE 2



Distritos Caicó e Santana do Matos



RN 086 Parelhas//Equador (38,0 km)



RN 087 Florânia//Tenente Laurentino (12,4)



RN 118 Caicó//São João do Sabugi//Ipueira (48,0)



RN 288 Entr. BR-427//Jardim de Piranhas (18,1)



RN 288 Caicó/S. José Seridó/Cruzeta/Acari (53,0)



RN 041 Entr BR-304//Santana do Matos (40,0)



RN 118 Alto do Rodrigues//Ipanguaçu (25,0)



RN 118 Entroncamento BR-304//São Rafael (24,0)



RN 263 Pedro Avelino//Afonso Bezerra (14,0)



RN 263 Afonso Bezerra/Angicos/Entr BR-304 (29,0)



Total do lote: 301,5