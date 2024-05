RN envia 11 bombeiros, cães e equipamentos para auxiliar o povo gaúcho. Os militares seguiram para o Rio Grande do Sul na manhã desta sexta-feira (10). Com eles, foram enviados equipamentos de resgate e salvamento, quatro embarcações, duas pick-ups, kit’s de atendimento pré-hospitalar, e dois cães especialistas em busca e resgate, para a força tarefa humanitária no estado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), enviou nesta sexta-feira (10), bombeiros militares, equipamentos e veículos para a força tarefa humanitária no estado do Rio Grande do Sul.

Ao todo, foram enviados 11 bombeiros por via terrestre. Com eles, foram enviado equipamentos de resgate e salvamento, quatro embarcações, duas pick-ups, kit’s de atendimento pré-hospitalar, e dois cães especialistas em busca e resgate.

A equipe do CBMRN saiu do Quartel do Comando Geral, em Natal, rumo ao Rio Grande do Sul, às 7h. A previsão de duração da viagem é de cinco dias.

“Nesse momento de crise que o Rio Grande do Sul passa, manifestamos toda nossa solidariedade ao povo gaúcho, e estamos com toda nossa Corporação à disposição para atuarem nas diversas frentes que for necessário”, disse o comandante-geral do CBMRN, coronel Luiz Monteiro.

"Estamos enviando bombeiros cursados e capacitados para atuarem nessa missão. Junto a eles, irão equipamentos, botes e viaturas que darão apoio no resgate das vítimas", complementou.

O gabinete de gestão de crises do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom) tem sido responsável pela coordenação do envio de efetivo e de recursos dos demais estados.

"O gabinete definirá os próximos passos de nossas equipes assim que chegarem no Rio Grande do Sul", finalizou o comandante-geral.