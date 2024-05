“Estou muito feliz. Graças a Deus, a água chegou”, diz morador da Passagem do Rio. A comunidade foi contemplada com a perfuração de um poço. O equipamento vai beneficiar, com água de qualidade, mais de 150 famílias não apenas de Passagem do Rio, mas também de localidades adjacentes, como São João da Várzea e Camurupim. “[Antes da perfuração] A gente ia para o outro lado, arriscando a vida na estrada que é muito estreita, buscar água em São João da Várzea. Agora vai ficar bom”, relatou o agricultor João Batista.

Moradores da comunidade Passagem do Rio, zona rural de Mossoró, celebram a perfuração de um poço na região, equipamento aguardado há mais de 10 anos, que vai atender, com água de qualidade mais de 150 famílias não apenas de Passagem do Rio, mas também de localidades adjacentes, como São João da Várzea e Camurupim. A perfuração foi realizada pela Prefeitura de Mossoró.

A comunidade possuía um poço, mas que não fornecia água de qualidade, o que impedia a utilização do líquido pela população.

“A comunidade toda estava esperando há mais de dez anos pela perfuração do poço, porque a água não era boa, e agora todos estão muito contentes com essa conquista. Com certeza, é a realização de um sonho. Com água de qualidade, a gente fica ainda mais satisfeito”, comentou Jéssica Paula, representante dos moradores de Passagem do Rio.

O senhor Antônio Mossoró, que reside em Passagem do Rio há mais de 80 anos, conta que além do novo poço, o trabalho da Prefeitura é constatado em outros avanços na comunidade.

“A gente tava precisando desse poço, porque aí a água fica boa para todos nós, para quem plantar, beber, tem água para nós. É um benefício para todo mundo. Temos o posto de saúde, temos a estrada, temos água. Temos terra cortada, está plantada aí. Está bom demais”, elencou.

Secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Faviano Moreira explica que com a conclusão da perfuração, o próximo passo é a finalização da instalação do poço, o que deve ocorrer até o final de maio.

“Com a solicitação da comunidade, fizemos aqui a marcação do local e a perfuração do poço. O sucesso da perfuração fará com que a gente faça a instalação. E agora a gente vai ter uma água de qualidade”, enfatizou o secretário, acrescentando:

“Aqui é uma ação do ‘Mossoró Realiza’ e também do programa ‘Mossoró Rural’. Tudo começa com a identificação da demanda da comunidade. Aqui existia um poço antigo, mas com uma qualidade de água que era difícil a utilização, então mesmo com o dessalinizador a gente tinha uma série de manutenções. Esse poço foi perfurado com aproximadamente 100 metros de profundidade”, concluiu Faviano.