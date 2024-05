Conclusão dos serviços da Barragem Tabatinga garante abastecimento de Macaíba e região

A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do RN (SEMARH) realizou nesta quinta-feira (09) a abertura da válvula dispersora da Barragem de Tabatinga, no município de Macaíba. Quinto maior reservatório potiguar, a barragem que está atualmente com 38,7 milhões de metros cúbicos, 43,1% da capacidade total, volta a ter os equipamentos hidromecânicos em funcionamento. A abertura permite a perenização do Rio Jundiaí.



O sistema hidromecânico, formado por comportas, registros de gaveta, válvula dispersora e tubulações, passou por vários serviços de manutenção e restauração. O secretário Paulo Varella, da SEMARH, o diretor presidente do Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (IGARN), Paulo Sidney e o prefeito de Macaíba Emídio Júnior comandaram a abertura da válvula dispersora, marcando a assim a volta do funcionamento do sistema.



“Essa é uma barragem que dá proteção a Macaíba para que não ocorram enchentes. Esse equipamento (válvula dispersora) se deteriorou ao longo do tempo e há décadas estava sem funcionar. Quando assumimos a Secretaria, a governadora Fátima Bezerra nos determinou prioridade nessa ação e apesar das dificuldades do estado, ela priorizou recursos. Hoje estamos vendo aqui a retomada, a recomposição do fluxo que é preciso para manter o nível da barragem e a segurança de Macaíba”, destacou o secretário Varella.



Tabatinga é uma barragem de contenção, com o objetivo de evitar alagamentos no município de Macaíba. Com capacidade de armazenar 89,8 milhões de metros cúbicos (m3). Na abertura da válvula dispersora foi planejado liberar uma vazão de 500 l/s para que os técnicos possam observar o curso da água e avaliar o comportamento do sistema. “Nossa ideia é liberar de 0,5m3/seg a 1,0m3/seg de água, como teste”, informou Paulo Sidney, diretor do IGARN.



A abertura da válvula dispersora marcou o resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Macaíba. O reservatório passou por manutenção após um período de 15 anos. “Esse foi um esforço conjunto, agradecemos Prefeitura, iniciativa privada, e ao proprietário da área, e esse esforço culminou para que a determinação da governadora pudesse se tornar realidade. Hoje estamos com a barragem funcionando, operativa e, a partir daqui, o IGARN passa a ser o condutor desse processo, vai disciplinar esses usos para mantê-la íntegra pelas próximas décadas”, afirmou Paulo Varella.



A partir de agora, o IGARN assume a gestão da parte hidromecânica da barragem, visando garantir a segurança e operação eficiente. Além disso, as águas irão alimentar o Rio Jundiaí.



O prefeito de Macaíba, Emídio Jr., destacou a relevância do momento para a cidade, ressaltando o esforço conjunto para viabilizar a ação. "A Governadora Fátima buscou a solução e a gente agradece. É um momento histórico para o nosso município", comentou.



A expectativa é que, com o controle da abertura, a barragem reduza o volume de 38 milhões de metros cúbicos para 22 milhões até dezembro. A medida é importante para a manutenção da estrutura em períodos chuvosos.



O evento contou com a presença do vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Antônio Lacerda, representando a classe empresarial do município, e do secretário municipal de Meio Ambiente, Billy Jean, e de Laura Moraes, da Defesa Civil de Macaíba.