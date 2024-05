Agroindústria familiar recebe certificado para comercializar a polpa de fruta para todo Brasil

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), através do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), entregou oficialmente nesta quinta-feira (9) o registro da agroindústria familiar de polpa de fruta Sabor da Agricultura. A cerimônia contou com a participação do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Sindicato da Lavoura de Mossoró, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Banco do Brasil, Banco do Nordeste. A unidade de beneficiamento de polpa de fruta está localizada no Assentamento Favela, zona rural de Mossoró.



O momento é um fato histórico para o SIM Mossoró, ao ser a primeira cidade do país na modalidade a receber selo de inspeção através da fiscalização municipal, classificou o titular da Secretaria de Agricultura do município, Faviano Moreira, que participou do ato.



“É um momento muito importante porque é o primeiro estabelecimento da agricultura familiar que está recebendo a certificação, sendo a sua autorização, de funcionamento para comercializar a polpa de fruta para o Brasil todo. Antes, quem só fazia essa certificação era o Ministério da Agricultura e a partir do momento que o Município de Mossoró, através do Serviço de Inspeção, conseguiu essa autorização, a gente agora consegue visitar os produtores familiares, aqueles que têm a condição que segue a legislação e consegue certificar”, explicou.

Diretora do Serviço de Inspeção Municipal, Allany Medeiros destacou o trabalho realizado pelo órgão e ressaltou a importância da certificação da unidade de beneficiamento de polpa de fruta e a satisfação de poder participar deste processo histórico para a agricultura familiar local.



“Para nós é uma satisfação, enquanto Serviço de Inspeção Municipal, poder participar do processo de registro da Unidade de Beneficiamento de Polpa de Fruta Sabor da Agricultura. É uma responsabilidade maior ainda porque é o primeiro empreendimento da agricultura familiar com a inspeção do Serviço Municipal”, frisou Allany, destacando ainda que Mossoró é o primeiro município do país a ter equivalência do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (SISBI/POV). “Vir aqui acompanhar o processo e chegar nessa combinância da entrega do registro para nós é uma alegria muito grande”, acrescentou.



Agrônomo do SIM, Edimar Teixeira também participou do momento no Assentamento Favela. A entrega da certificação fecha um ciclo, afirma. “Antes quem só podia fazer essa parte que fizemos aqui de inspeção, de registro e acompanhamento era o Ministério da Agricultura. Conseguimos essa integração no ano passado e registramos essa unidade aqui no Assentamento Favela. É uma conquista muito importante para essa família. Fecha o ciclo de produção, de beneficiamento e comercialização”

Franco Marinho, gestor de Projeto de Fruticultura do Sebrae, também esteve presente na entrega do certificado e salientou a importante parceria do órgão com a Prefeitura de Mossoró dentro do programa “Mossoró Rural”.



“O Sebrae, através das consultorias, traz as orientações para que desde a pequena produção, no caso aqui da indústria de polpa, ela faça as boas práticas de produção do processamento da polpa da fruta. Essa agroindústria de dona Gessina está de acordo com a legislação brasileira para produzir polpa de fruta de alta qualidade. Isso aqui é um exemplo a ser seguido, onde através da parceria com o Sebrae e Prefeitura de Mossoró, conseguimos viabilizar essas consultorias e fazer com que ela atinja novos mercados”, destacou.



A agricultora Gessina Maria de Oliveira comemorou a conquista obtida por sua família. “A gente vem na luta há mais de 10 anos para conquistar esse nosso sonho. Eu, meu esposo, minhas filhas e meu filho estamos muito felizes com essa entrega do certificado. As consultorias do 'Mossoró Rural' ajudaram muito”, finalizou.



O programa “Mossoró Rural” está dando consultoria aos representantes da unidade de beneficiamento. O programa é realizado pela Prefeitura de Mossoró e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern).