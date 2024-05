Prazo para entrega de desvio da BR-304 é adiado para 15 de maio, diz Dnit

Inicialmente, a previsão era de que o desvio estivesse pronto nesta sexta-feira (10) conforme anunciado pela governadora Fátima Bezerra (PT) após reunião na sede do DNIT em Brasília. No entanto, o superintendente do DNIT no Estado, Getúlio Batista, informou que as chuvas prejudicaram o andamento das obras, adiando a entrega para a próxima quarta-feira, dia 15 de maio. A BR-304 foi interditada no dia 31 de março devido às fortes chuvas que causaram o colapso de uma ponte na região. O DNIT iniciou a construção do desvio no dia 3 de abril, mas desde então, quatro prazos diferentes foram dados para a conclusão da obra.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) adiou para 15 de maio a entrega do desvio na BR-304 na altura do município de Lajes, na região Central do estado. A causa do adiamento segundo o Dnit, são as chuvas que caem na região.

A BR-304 foi interditada no dia 31 de março devido às fortes chuvas que causaram o colapso de uma ponte na região. O DNIT iniciou a construção do desvio no dia 3 de abril, mas desde então, quatro prazos diferentes foram dados para a conclusão da obra.

Sobre a recuperação da rodovia em si, o DNIT informa que o anteprojeto para a contratação emergencial da empresa que construirá a nova ponte está em análise pela equipe técnica. Após a aprovação do anteprojeto, será iniciado o processo de licitação para a obra.