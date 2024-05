Governo lança edital para contratação das obras de restauração da Estrada da Produção

O Governo do RN lançou nesta sexta-feira (10) o edital para contratação das obras de restauração e pavimentação de 13 quilômetros da RN 203, mais conhecida como Estrada da Produção, no trecho que liga os municípios de São Tomé, na micro região Potengi, ao município de Cerro Corá, na região Seridó.

A governadora Fátima Bezerra disse que "efetivamos um compromisso numa região de alto potencial econômico e turístico que liga os municípios do Potengi aos municípios do Seridó área de alto potencial econômico e turístico. É um sonho de mais de setenta anos que conseguimos cumprir em nossa gestão, palavra dada é palavra cumprida".

O investimento é no valor de R$ 12 milhões, recursos oriundos de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União. A RN 203 reduz em 40 quilômetros a distância entre a capital e aqueles municípios beneficiando o escoamento da produção e o turismo da região que abriga, ente outros atrativos, o Geoparque Seridó.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Gustavo Coelho lembrou que para o lançamento do edital foi necessário refazer projetos e orçamentos, discutir com as prefeituras e tratar do licenciamento ambiental junto ao Idema.

"Será o trecho mais difícil e oneroso devido a topografia. É uma estrada importante por ser inserida em regiões com forte potencial para a produção agrícola e pecuária e para a visitação turística", registrou. A previsão é de que, após a publicação do edital, em 60 dias possa ser dada a ordem de serviço para as obras que terão as medições e a liberação de pagamentos feitas pela Caixa Econômica Federal.

Crescimento Econômico da Região

No lançamento do edital três deputados representaram a Assembleia Legislativa, Francisco Medeiros, Eudiane Macedo e Divaneide Basílio.

Medeiros classificou a rodovia como das mais importantes para o crescimento econômico da região e antiga reivindicação da população.

Eudiane ressaltou que o edital "é resultado de muito trabalho e dedicação da equipe do Governo do Estado e quem ganha é a população que será beneficiada com uma estrada pavimentada e segura".

Divaneide Basílio enfatizou que a obra fortalece as cidades, incentiva a produção, o desenvolvimento e oferece um caminho aberto para o turismo.

O deputado federal Fernando Mineiro também destacou os esforços que exigiram muitos entendimentos para permitir a pavimentação e envolveram setores como Governo do Estado, Prefeituras, proprietários das áreas que margeiam a estrada, a Caixa Econômica Federal e a bancada federal.

Prefeito do município de Lagoa Nova e presidente da Femurn, disse que os municípios da Serra de Santana serão muito valorizados com a pavimentação. Este governo sabe fazer obras e acredito que vamos ampliar para Tenente Laurentino chegando a 100% de asfalto na estada da produção", concluiu.

O ato no auditório da governadoria contou com a participação de secretários e técnicos de órgãos estaduais, prefeitos, secretários municipais e dirigentes da CEF.