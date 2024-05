Mecânico é assassinado a tiros dentro de oficina no Planalto 13 de Maio

Mossoró registrou o 42º crime de homicídio, na manhã desta sexta-feira (10), no Planalto 13 de Maio. A vítima foi identificada como Maycon Anderson de Souza Pereira, 23 anos.

De acordo com informações do Sargento Neves, da polícia militar, os familiares de Maycon informaram que o local funcionava como uma oficina de motocicletas e que ele estava trabalhando no momento do crime.

O suspeito seria um homem que chegou ao local sozinho e desferiu disparos de espingarda calibre 12 contra a vítima, que não teve qualquer chance de defesa.

O jovem não tinha passagem pelo sistema prisional e a família não soube informar se ela tinha inimizades.

O corpo do rapaz foi removido para exames na sede do Itep. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mossoró vai investigar a motivação e autoria do crime.