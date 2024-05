PRF prende Wendel Lagartixa em Vitória da Conquista, na Bahia

A Polícia Civil da Bahia o autuou em flagrante por porte de arma de fogo de uso restrito das forças armadas e também por fraude processual, isto porque, após terem sido abordados, Wendel Lagartixa teria tentado responsabilizar o irmão Felipe pela arma. Só que o delegado, após fazer as oitivas, não acreditou e deu voz de prisão contra o policial reformado. Antes de ser preso, Wendel publicou vídeo dizendo que estava indo se voluntariar para ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul quando teria sido abordado pela PRF na BR 116 e insinuou que o Governo do RN tinha relação com a prisão efetuada pela PRF.

O soldado PM reformado Wendel Fagner Cortez de Almeida, conhecido por Lagartixa, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal e autuado flagrante, pela Polícia Civil do município de Vitória da Conquista, no Estado da Bahia, por portar arma de fogo de uso restrito e por fraude processual.

A Polícia Rodoviária Federal abordou, por volta das 16 horas desta sexta-feira, 10, o Corola que Wendel Lagartixa viajava na companha de Raysandro Lagartixa (pré-candidato a vereador em Parnamirim), sargento PM Belarmino e o irmão Felipe Cortez, no km 830 da BR 116.

Na revista do veículo, A PRF encontrado a pistola de uso restrito das forças armadas. O irmão de Wendel assumiu a propriedade da arma. O veículo e os quatro ocupantes foram levados para o Plantão da Polícia Civil de Vitória da Conquista.

Antes, Wendel Lagartixa gravou vídeo admitindo que a arma era ilegal e apontou o irmão como proprietário. Falou que estava indo ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Deixou a entender que a arma ilegal seria para combater os criminosos que estavam saqueando por lá e insinuou que o Governo do Rio Grande do Norte tinha algo com o fato do irmão está sendo preso no Estado da Bahia.

Na Delegacia, o delegado Joildo Souza, após ouvir todas partes, inclusive os policiais federais, decidiu por lavrar o flagrante contra Wendel Lagartixa, passando a dá a voz de prisão.

Durante os interrogatórios, os quatro ocupantes do Corola teriam entrado em contradição com relação à propriedade da arma e principalmente em relação a posição de cada um dentro do carro.

Diante dos fatos, o delegado enquadrou o policial aposentado por porte ilegal de arma de uso restrito (artigo 16 da Lei nº 10.0826/2003) e fraude processual (artigo 347, parágrafo único, do CPB) e o mandou para o presídio. A audiência de Custódia deve ser nesta segunda-feira, que é quando o juiz vai analisar se confirma ou não o flagrante.

No Rio Grande do Norte, a filha de Wendel Lagartixa, que pretende sair candidata nas eleições deste ano na região da Grande Natal, publicou vídeo nas redes sociais também fazendo insinuações de que o Governo do Rio Grande do Norte teria influenciado para seu pai ser preso no Estado da Bahia.

Disse que o tio Felipe havia assumido a propriedade da arma e não entendia porque, do nada, o delegado deu voz de prisão no pai dela e o prendeu. Em Nota, Anne Lagartixa diz que a família e os amigos estão unidos para resolver a situação o mais rápido possível.





O irmão mais velho de Wendel Lagartixa, Rogério Frediano Cortez de Almeida, disse que Lagartixa é perseguido até fora do estado. Disse que a partir de hoje vai tomar providências na Justiça, seja onde for. "Hoje, o que ele está passando na Bahia, é mais uma prova da perseguição politica", diz.

Campeão de votos

Na eleição passada, Wendel Lagartixa conseguiu quase 90 mil votos para deputado estadual, a maior votação da história para deputado estadual. Porém, não foi empossado no cargo por problemas na Justiça. Estes problemas na justiça, Wendel acumula por décadas, com acusações gravíssimas, partindo do Ministério Público Estadual e Federal, por envolvimento com grupos de extermínio. Depois que se aposentou da Polícia Militar, já foi vítima de várias emboscadas.