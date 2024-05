Morre o ex-deputado Leonaro Arruda Câmara aos 76 anos

O ex-deputado e também ex-secretário e ex-presidente do ABC, seu time do coração, estava internado na Casa de Saúde São Lucas, em Natal, se tratando de câncer. A Governadora Fátima Bezerra e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, divulgaram nota de pesar.

Morre o ex-deputado e ex-secretário estadual Leonardo Arruda Câmara, aos 76 anos, em Natal. Ele estava internado na Casa de Saúde São Lucas, se tratando de câncer.

Em sua rede sociais, a governadora Fátima Bezerra escreveu que estava muito triste com a partida do amigo, companheiro de luta na Assembléia Legislativa do RN em defesa da democracia.

"Que tristeza sua partida, meu querido amigo @leonardo_arruda . Me passa um filme agora da época em que fomos companheiros na Assembleia Legislativa e de todos esses anos de luta em defesa da democracia e de um mundo com paz e justiça social. Siga em paz, meu amigo. Meu abraço afetuoso a Graça, @juliaarruda.rn e Sílvia, seus netos e demais familiares e amigos", escreveu a governadora Fátima Bezerra.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira, decretou luto oficial e emitiu nota de pesar que segue.

ALRN decreta luto e emite nota de pesar pela morte do ex-deputado Leonardo Arruda

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), emitiu nota de pesar pela morte do ex-deputado e ex-secretário de Estado, Leonardo Arruda Câmara e decretou luto de três dias.

Leonardo Arruda lutava contra um câncer, ele chegou a passar por uma cirurgia e teve complicações. Na tarde deste sábado (11) não resistiu. O ex-deputado tinha 76 anos e estava internado na UTI da Casa de Saúde São Lucas.

Leonardo Arruda Câmara foi deputado por quatro legislaturas a partir de 1983 –, advogado, Procurador do Município de Natal, ex-secretário de Estado da Justiça e Cidadania, presidente do Diretório Estadual do PDT, o deputado Leonardo Arruda nasceu em João Pessoa (PB) no dia 25 de julho de 1947, mas o seu berço é Nova Cruz, no Agreste, às margens do Rio Curimataú, onde exerceu um mandato de vereador a partir de 1971.

Presidiu o Parlamento Estadual no biênio 1995-1997. Na vida privada, passou pelo Conselho da seccional da OAB no Rio Grande do Norte e a presidência do ABC Futebol Clube.

Em nome dos 23 deputados, deixo meu abraço e sentimentos à viúva Graça e as filhas Sílvia e à vereadora Júlia Arruda.

Ezequiel Ferreira

Presidente da Assembleia Legislativa do RN