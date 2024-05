Casal de idosos atropelados morre no Hospital Tarcísio Maia

Seu José Maria estava indo deixar a esposa Francisca das Vitórias no Colégio Diocesano, onde sempre que precisavam a chamavam para ajudar em eventos. No cruzamento da Rua Duodéssimo Rosado com a Rua Francisco Eudes, um veículo bateu de frente na motocicleta que estavam se deslocando. Os dois foram socorridos pelo SAMU para o Hospital Tarcísio Maia, mas não resistiram aos ferimentos.