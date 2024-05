MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 13/05/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORO

Fogo destrói cozinha e parte do depósito do Bambinos do Bairro Nova Betânia, em Mossoró

Aulão de abertura de mais uma turma de mil estudantes do Programa Jovem do Futuro

Equipe técnica da Prefeitura de Mossoró inspeciona obras do Centro Comercial

Termina nesta segunda-feira, 13, o prazo para os artistas de Mossoró interpor recursos para participar de eventos culturais, entre os quais, o MCJ 2024

Depois de rachar politicamente com o prefeito Allyson Bezerra, presidente da Câmara vai buscar apoio do PT e do PL em seu novo projeto político: ser prefeito de Mossoró

Confira como ficou a nova rotatória do Vuco Vuco, No cruzamento das Avenidas Rio Branco com Prudente de Morais

ESTADO

Morre o ex-deputado Leonaro Arruda Câmara aos 76 anos

Consórcio Nordeste embarca em Missão oficial a Europa visando atrair novos investimentos para a transição energética

Com redução das chuvas, captação de água na Barragem Armando Ribeiro está praticamente estagnada; Este ano, reservatório tomou 5 metros de lâmina, ou seja, 81,19% de sua capacidade total de 2,4 bilhões de metros cúbicos de água

Para concluir paredão de Oiticica, o governo do Estado precisa indenizar 53 propriedades possíveis de inundação, 7 com registro na Paraíba e 46 no RN

DNIT trabalha para entregar desvio da BR 304 quarta-feira desta semana

POLICIA

Wendel Lagartixa é preso em Vitória da Conquista com uma arma de uso restrito e fraude processual e durante audiência de Custódia, atendendo pedido do Ministério Público, Juiz transforma flagrante em prisão preventiva

Ataque à tiros deixa três baleados na zona rural de Caraúbas; dois estão internados em estado grave no Hospital Regional Tarcísio Maia

Casal de idosos atropelados na Rua Duodécimo Rosado, em Mossoró, morre no Hospital Regional Tarcísio Maia

Corpo encontrado na "estrada da Granja" com marcas de tiros de doze na cabeça

Mecânico é assassinado a tiros dentro de oficina no Planalto 13 de Maio

Motorista da Hilux que tentou atropelar várias pessoas em Mossoró ainda não se apresentou a Polícia, como havia cogitado através de advogados

NACIONAL

Defesa Civil do RS alerta para novas inundações; Guaíba deve subir e bater recorde com 5,5 m

Petrobras divulga resultado do primeiro trimestre de 2024 nesta segunda-feira, 13