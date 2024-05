Homem é preso por agredir adolescente grávida, em Pau dos Ferros. A vítima, uma jovem de apenas 17 anos, é companheira do suspeito, um rapaz de 22 anos. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (13), após a adolescente procurar a Delegacia da Mulher do município e relatar a agressão sofrida. Os policiais se deslocaram em diligências e conseguiram capturar o investigado.

A equipe da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Pau dos Ferros prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (13), um homem, de 22 anos, suspeito de agredir a companheira. A vítima é uma adolescente de 17 anos, que está grávida.

De acordo com o Delegado Hércules Freitas, a prisão do rapaz aconteceu por volta das 18h, no bairro Princesinha do Oeste, após a adolescente procurar a Deam e relatar a agressão sofrida. Os policiais se deslocaram em diligências e conseguiram capturar o investigado.

A jovem ainda relatou que o companheiro era usuário de drogas e que esta não foi a primeira vez que ela foi vítima de violência doméstica.

Após a prisão, conduzido até a Delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis e depois encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele deverá responder pela prática de violência doméstica, com base na lei Maria da Penha.

O delegado reforça que se você ou alguma conhecida está sendo vítima de violência doméstica, pode procurar diretamente a Delegacia da Mulher de Pau dos Ferros ou denunciar por meio do número 181 da polícia civil.