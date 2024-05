Dois caminhões-baú da Ufersa vão levar doações para vítimas no Rio Grande do Sul

As doações são da população de Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, municípios que contam com campi da Ufersa. A Campanha de Solidariedade promovida pela Universidade às vítimas das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul vai prosseguir recebendo doações até a próxima sexta-feira, 17. Podem ser doadas roupas, materiais de cama e banho, produtos de higiene, alimentos não perecíveis e água. Uma equipe voluntária recebe e separa as peça por sexo e tamanho. Os pontos de arrecadação estão presentes na Reitoria do campus de Mossoró e nos prédios das direções dos campi de Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros.

Na próxima segunda-feira (20) dois caminhões-baú da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), vão sair do Campus Mossoró com destino a Porta Alegre, no Rio Grande do Sul, levando as doações recebidas para as vítimas das enchentes. A operação vai contar com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As doações são da população de Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, municípios que contam com campi da Ufersa.

A Campanha de Solidariedade promovida pela Universidade às vítimas das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul vai prosseguir recebendo doações até a próxima sexta-feira, 17. Podem ser doadas roupas, materiais de cama e banho, produtos de higiene, alimentos não perecíveis e água. Uma equipe voluntária recebe e separa as peça por sexo e tamanho. Quem ainda não fez a doação , poderá fazer até sexta-feira (17).

“A campanha começou tímida, mas depois cresceu e hoje já temos mais de sete mil peças de roupas ensacadas, fora água e feiras”, diz Maria do Carmo Galdino, uma das servidoras que participam da organização. Mariquinha, como é conhecida no campus, adiciona que as doações estão vindas de muitos lugares diferentes, inclusive de bairros distantes.

A servidora informa que a maioria das peças doadas está limpa e conservada. São bem vindas às roupas ou seminovas, prontas para o uso. Além disso, doações de calçados fechados e roupas de frio são incentivadas, devido às frentes frias que atingem o sul do país. Outra recomendação é para etiquetar as roupas informando tipo, gênero e tamanho é de grande ajuda para o processo de seleção. Outros tipos de donativos podem ser identificados com o nome dos produtos doados.

Os pontos de arrecadação estão presentes na Reitoria do campus de Mossoró e nos prédios das direções dos campi de Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros.