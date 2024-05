Polícia recupera dez quilos de cabos metálicos furtados de uma operadora de telefonia de Mossoró. O material, juntamente com três baterias estacionárias, foi localizado em uma sucata, no município de Serra do Mel. A apreensão aconteceu no âmbito da Operação Sucata, que teve mais uma fase deflagrada nesta quarta-feira (15). A operação tem o objetivo de fiscalizar ferros-velhos e em empresas de reciclagem, reprimindo a receptação de materiais comercializados nos estabelecimentos, em especial os fios de cobre, alvos de furtos e roubos nos últimos meses no estado.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta quarta-feira (15), mais uma fase da "Operação Sucata", com o objetivo de fiscalizar ferros-velhos e em empresas de reciclagem, reprimindo a receptação de materiais comercializados nos estabelecimentos, em especial os fios de cobre, alvos de furtos e roubos nos últimos meses no estado.

A ação contou com a participação do Corpo de Bombeiros, da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Neonergia Cosern) e da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ).

Ao longo das diligências, foram fiscalizados quatro estabelecimentos nas cidades de Areia Branca e Serra do Mel, ambos da região da Costa Branca.

Em um dos alvos, no município de Serra do Mel, a Polícia Civil apreendeu dez quilos de cabos metálicos de uma operadora de telefonia e internet e três baterias estacionárias.

Além das instituições públicas mencionadas, a operação também contou com a colaboração das empresas de telefonia móvel.

A ação contou com a coordenação da Divisão de Polícia Civil do Oeste (DIVIPOE). As investigações continuam a fim de responsabilizar os envolvidos e proprietários dos estabelecimentos.

A "Operação Sucata" conta com um caráter pedagógico e preventivo, no sentido de orientar os proprietários das empresas a não comprar ou comercializar material sem procedência.