MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 16/05/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque



NACIONAL

Após Conselho da Petrobras aprovar encerramento do mandato, Jean Paul Prates faz discurso de agradecimento e é aplaudido na despedida do Edifício Sede da Companhia

Demissão de Jean Paul Prates derrubou o valor de mercado da Petrobras em quase R$ 50 bilhões; Silveira e Rui Costa entram em campo pelo comando da maior estatal brasileira

Lula volta ao Rio Grande do Sul e anuncia R$ 5,1 mil por família para repor bens pedidos pelas chuvas; Estimativa é que mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas em 90% dos municípios

MOSSORO

Equipe técnica da Secretaria de Infra-estrutura inspeciona obras de construção da Policlínica ao lado da Faculdade de Medicina, na UFERSA

Complexo Viário 15 de Março: Construtora trabalha na substituição e compactação do solo; Em Brasília, acompanhado com José Agripino, Allyson Bezerra busca liberação dos recursos

Bebidas em latas e garrafas PET, acondicionadas em cooler ou bolsas térmicas estão liberadas estão liberados no Pingo da Mei Dia

UFERSA abre canal seguro para levar doações de Mossoró para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

Principais ruas e avenidas recebem ornamentação para o “Mossoró Cidade Junina”

Rebanho bovino de Mossoró passar por melhoramento genético

Novo tomógrafo reduz tempo de exame em menos de uma semana em Mossoró

Intervenções na Av João da Escóssia deixa o trânsito lento; Gerente de mobilidade urbana fala a respeito do trabalho realizado, que segundo ele, quando tiver tudo funcionando, vai reduzir acidentes que aconteciam com frequência nesta avenida

ESTADO

Dique de salina se rompe e alaga casas na cidade de Grossos-RN

Consórcio Nordeste debate novas tecnologias e transição energética com empresas belgas; “Um momento histórico, para nós do Nordeste”, diz Fátima Bezerra

Sesap realiza Dia D de vacinação contra influenza e febre amarela neste sábado

O rompimento de nove pequenos reservatórios causou destruição da ponte em Lajes, diz Semarh

POLICIA

Operação Caronte: Polícia Civil deflagra operação contra grupo de extermínio responsável por mais de 40 homicídios na Grande Natal

PRF apreende 25 quilos de pasta base de cocaína avaliados em 3 milhões de reais na BR 101, em São José do Mipibu

Polícia recupera dez quilos de cabos metálicos furtados de uma operadora de telefonia de Mossoró

Violência contra a mulher: comissão aprova monitoramento eletrônico como medida protetiva