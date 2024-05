Dique de salina se rompe e alaga casas na cidade de Grossos-RN. A inundação invadiu várias residências, deixando dezenas de moradores ilhados. O Portal Mossoró Hoje recebeu vários vídeos que mostram casas totalmente alagadas após o rompimento do canal. A prefeitura de Grossos, através da secretaria de Obras, esteve no local e utilizou máquinas para desobstruir o canal e facilitar o escoamento das águas.

Um canal do rio Ivipanim que abastece um viveiro de camarão na cidade de Grossos, região da Costa Branca, se rompeu na tarde desta quarta- feira (15), resultando no alagamento de parte da Avenida Terezinha Pereira, próximo ao bairro São José. Não houve feridos.

A inundação invadiu várias residências, deixando dezenas de moradores ilhados. O Portal Mossoró Hoje recebeu vários vídeos que mostram casas totalmente alagadas após o rompimento do canal.

A prefeitura de Grossos, através da secretaria de Obras, esteve no local e utilizou máquinas para desobstruir o canal e facilitar o escoamento das águas.

“O trabalho será feito no sentido de desobstruir esse canal que se rompeu, para que a água possa escoar com mais facilidade e diminuir o transtorno para as famílias”, informou o secretário de Obras Erick Ricardo.

A defesa Civil da cidade de Grossos notificou a empresa que se comprometeu em visitar hoje o local e conversar com moradores.

Não se sabe ainda o que teria provocado o rompimento, já que no momento não estava chovendo no local. Moradores relatam prejuízos e aguardam uma reparação por parte do dono do viveiro.