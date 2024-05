Isolda diz que gestão de Mossoró só existe no celular e Neilton destaca R$ 240 milhões em obras

Durante os debates nesta quinta-feira, 16, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a deputada estadual Isolda Dantas, do PT, atacou a administração de Allyson Bezerra, enquanto que o deputado estadual Neilton Diógenes enalteceu o trabalho do gestor.

A Líder do PT falou: "A Mossoró que falam deve existir só no celular, na rede social", disse a parlamentar. Segundo Isolda, o município tem registrado nos últimos meses uma série de "denúncias de corrupção profundas". "E isso é só o começo", acrescentou.

Já o deputado Neilton Diógenes (PP): “A prefeitura está transformando sonhos em realidade. Com ações concretas como a construção do centro comercial, o anel viário, 15 UBS, pontes, Escolas Técnicas... são cerca de R$ 240 milhões em obras”, destaca o deputado Neilton.

O deputado afirmou que Mossoró precisa ser compreendida como uma grande cidade na qual está se transformando e citou ações na Saúde. “A prefeitura além do programa de zerar as filas de cirurgias, com novas construções de UBS, está com frota nova e moderna de ambulâncias’.

Concordando

Nas redes sociais, tanto Isolda como o colega dela Neilton Diógenes concordam que a demissão de Jean Paul Prates da Presidência da Petrobas foi uma grande perca para o Rio Grande do Norte. Os dois elogiam o empenho de Prates a frente da maior estatal brasileira, em especial em benefício do Rio Grande do Norte, seu berço político.