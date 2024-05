MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 17/05/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORO

24ª edição da Festa do Bode será lançada nesta sexta, às 11h, no parque Armando Buá com a presença do prefeito Allyson Bezerra

No final da tarde, o prefeito assina ordem de serviço para construção Cetec Padre Sátiro Cavalcanti Dantas

Inscrições para o Festival de Quadrilhas Juninas do MCJ 2024 seguem até o próximo domingo

Na Assembleia, Isolda Dantas diz que gestão de Mossoró só existe no celular e Neilton Diógenes rebate dizendo que o Mossoró Realiza tem R$ 240 milhões em obras

Engenheiro civil sanitarista e ex-prefeito de Natal, Aldo Tinôco, destaca a necessidade urgente das “cidades esponjas” no Brasil, modelo urbanístico que começou na China e atualmente se espalha pela Europa

“Eu perdi muitos votos na campanha passada, porque diziam que eu ia acabar com MOSSORÓ CIDADE JUNINA, com a festa de Santa Luzia e que eu ia tirar todos os camelôs do Centro, lembra Allyson Bezerra, acrescentando que fez crescer o MCJ, a festa de Santa Luzia e está construindo um Centro Comercial para os camelôs no Centro

ESTADO

Antônio Francisco, Marina Elali, Vanessa da Mata e Geraldo Azevedo são as principais atrações do Festival Gastronômico 2024 de Martins

Prefeitura de Pau dos Ferros vê como bons olhos desenvolver projeto de turismo regional no Alto Oeste do Rio Grande do Norte

Onze Bombeiros do Rio Grande do Norte chegam a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para missão de apoio ao estado gaúcho

Deputados de vários partidos lamentam demissão de Jean Paul Prates; enfatizam que o Rio Grande do Norte será o mais prejudicado

Representantes belgas virão ao Brasil conhecer projetos e fomentar relações comerciais entre os países, buscando meios para fechar parcerias sobre energias renováveis

Prefeito de Severiano Melo destaca o potencial econômico da cajucultura de Severiano Melo

Senador Rogério Marinho é absolvido da acusação de abuso de poder econômico na eleição de 2022

Emparn registra alerta de chuvas em toda as regiões do RN no final de semana

POLÍCIA

Comerciante Keke é morto em atrito no trânsito e polícia prende suspeito minutos quando este tentava fugir na direção de Natal

PM está entre os presos por suspeita de ligação com grupo de extermínio responsável por mais de 40 homicídios na Grande Natal

Bombeiros resgatam corpo de pescador em salina nas da BR 110, entre Mossoró e Areia Branca

Testemunhas e réu acusado de matar Carlos Jubileu foram ouvidos, em juízo, nesta quinta-feira, no Fórum Municipal de Mossoró

NACIONAL

Ministro André Mendonça, do STF, é eleito presidente do TSE para o próximo biênio

Brasil supera interessados europeus e vai realizar Copa do Mundo feminina em 2027

600 mil está fora de suas casas em função das fortes chuvas no Rio Grande do Sul