Festa do Bode 2024 será lançada hoje, 17; lançamento será animado por muito forró evento. O evento está marcado para às 11h, no Parque de Exposições Armando Buá - a Feira do Bode, e é aberto ao público. Os artistas mossoroenses Forró dos 3 e Ramon Real e Forrozão Puxa Papai animarão o lançamento da festa. Durante o evento, o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Faviano Moreira, juntamente ao prefeito Allyson Bezerra, farão a apresentação da programação da Festa do Bode 2024, incluindo as atividades culturais e científicas do evento.

“Convidamos todos os agricultores e toda a população a prestigiar o lançamento da 24ª edição da Festa do Bode, onde apresentaremos as novidades e inovações da festa, como também as atrações culturais. Estão todos convidados para acompanhar o lançamento no Parque Armando Buá, da maior Caprifeira do Rio Grande do Norte”, afirmou, Faviano Moreira.

A Festa do Bode já integra o Calendário Estadual de Exposições Agropecuárias. Em 2023, a festa movimentou a economia em mais de R$ 10 milhões.