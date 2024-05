PRF apreende carga de cigarros contrabandeados avaliada em cerca de R$ 500 mil

A apreensão aconteceu na madrugada desta sexta-feira (17), em Assú/RN. De acordo com a PRF, o veículo, um caminhão com aproximadamente 145 mil maços de cigarros contrabandeados, partiu da região de Natal, pela BR 406. Passou pela estrada do óleo, entrou na RN 118 e ingressou na BR 304, na altura do município de Itaja, por onde seguiu na direção de Mossoró-RN até o km 106, onde foi abordado. Os cigarros apreendidos são de origem estrangeira e a comercialização é proibida no Brasil. O motorista, um homem de 22 anos, foi preso e encaminhado para a sede da PF, em Mossoró.