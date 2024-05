Entrega das camisas do “Passeio Ciclístico Maio Amarelo” segue até sábado (18)

O passeio tem como objetivo alertar à população sobre a necessidade de um trânsito seguro. A entrega das camisetas aos participantes do Passeio Ciclístico Maio Amarelo, acontece na loja da Adidas no Partage Shopping Mossoró nesta sexta-feira (17) seguindo até as 22h do sábado (18). O evento acontecerá no domingo (19) e está sendo promovido pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM). A concentração está marcada para as 6h na avenida Rio Branco, ao lado do Teatro Dix-huit Rosado.

Teve início na manhã desta sexta-feira (17) seguindo até as 22h do sábado (18), a entrega das camisetas aos participantes do Passeio Ciclístico Maio Amarelo, na loja da Adidas no Partage Shopping Mossoró. O evento acontecerá no domingo (19) e está sendo promovido pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM). A concentração está marcada para as 6h na avenida Rio Branco, ao lado do Teatro Dix-huit Rosado.

O passeio tem como objetivo alertar à população sobre a necessidade de um trânsito seguro, além de estimular o uso da bicicleta como atividade física e esportiva na promoção da saúde e bem-estar. Possibilitando ainda uma alternativa de transporte, promovendo um ambiente mais saudável, seguro e sustentável.

Além disso, como gesto de solidariedade, a Prefeitura de Mossoró resolveu destinar a doação de todos os alimentos que serão arrecadados no “Passeio Ciclístico Maio Amarelo” para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

“Esse passeio é muito importante para conscientizar o pessoal sobre o trânsito, principalmente nós ciclistas também, que corremos risco todos os dias. Já é o segundo ano que eu participo e sempre acho muito bom. Além disso, tem a doação que é muito importante, neste ano para o pessoal lá do Rio Grande do Sul que está passando por muita necessidade”, frisou o ciclista Jandilson Figueira.

Centenas de participantes seguem comparecendo à loja da Adidas, localizada no Partage Shopping Mossoró, fazendo a retirada de suas camisetas, que é condicionada a troca de 1kg de alimento. Vale lembrar que aqueles que não forem participar do passeio também poderão realizar a sua contribuição.

O “Passeio Ciclístico” já virou tradição e abrilhanta a programação do "Maio Amarelo" em Mossoró. Para este ano, a expectativa é de recorde de participantes. Ao todo, 1500 vagas foram preenchidas, o maior número em comparação a edições anteriores. Além disso, cresce também a corrente de solidariedade, a estimativa é que a arrecadação ultrapasse uma tonelada e meia de alimentos.