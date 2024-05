Ordem de serviço para construção do CETEC é assinada; investimento será de R$ 15 milhões. A assinatura para início das obras foi realizada na tarde desta sexta-feira (17), no terreno onde o Centro será construído, na Estrada da Raiz, no Santo Antônio. O Centro, que levará o nome de Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, oferecerá formação voltada à crianças, jovens e adultos. A unidades contará com cursos gratuitos de capacitação para inserção no mercado de trabalho, além de capacitações, também, que serão ofertadas aos servidores do município.

O prefeito Allyson Bezerra assinou, na tarde desta sexta- feira (17), a ordem de serviço para construção do Centro de Educação, Tecnologia e Capacitação (CETEC).

O CETEC ficará localizado no prolongamento da Avenida Rio Branco, região conhecida como Estrada da Raiz, no bairro Santo Antônio. O investimento, será de aproximadamente R$ 15 milhões, viabilizado por meio dos programas “Mossoró Realiza” e “Mossoró Cidade Educação”.

A unidade a ser construída, levará o nome de Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, e deverá unificar a Escola de Governo, o Centro de Tecnologia e Inovação e desenvolver o Programa “Mossoró Capacita”.

O Centro oferecerá formação voltada à crianças, jovens e adultos. A unidades contará com cursos gratuitos de capacitação para inserção no mercado de trabalho, além de capacitações, também, que serão ofertadas aos servidores do município.

O vereador Francisco Carlos, que também é professor, parabenizou a Prefeitura de Mossoró pela iniciativa de implantar um sistema de ensino que, segundo ele, se adapta à forma como a tecnologia vem evoluindo e como a redução precisa evoluir junto para lidar com ela.

“A prefeitura de Mossoró tem uma atuação forte, presente no ensino fundamental, na educação infantil, mas agora ela está tomando uma decisão importante, uma decisão corajosa de oferecer para a cidade de Mossoró, na realidade, para toda a região oeste, um centro tecnológico, um centro de formação tecnológica para preparar as nossas crianças e os nossos jovens para esse futuro que se avizinha, onde as tecnologias da informação serão uma necessidade e uma urgência indispensável, o conhecimento de robótica, o conhecimento de máquinas, o conhecimento de como as empresas podem utilizar essas tecnologias para produzir mais e melhores. A prefeitura aqui está dando um exemplo, na realidade, para todo o estado do Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, ao sair da sua área de conforto no ensino fundamental e oferecer um centro tecnológico como esse, que está pensado junto com a UFERSA, junto com a UERN. Enfim, algo realmente que a gente se alegra e fica feliz por estar se materializando”, disse ele..

O CETEC

Ocupando uma área construída de 3,3 mil m², o Cetec possuirá quatro blocos, com espaços como salas de programação, incubadoras de empresas, central de processamento de dados, sala de multimeios, robótica, capacitação, sala de solda, coworking, biblioteca, auditórios, entre outros.

O Centro contará também com energia solar e ainda ambientes de apoio universitário, espaços de convivência e estacionamento, inclusive adaptado para Pessoas com Deficiência (PcD).