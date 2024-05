“O turismo do RN não é apenas sol e mar", diz vereador Adailton Targino, de Apodi

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte promoveu uma audiência pública nesta sexta-feira (17) para discutir o desenvolvimento do turismo na região Oeste Potiguar: desafios e perspectivas no Auditório do IF, em Apodi. Na ocasião, as autoridades destacaram os potenciais turísticos da região, em especial em Apodi e a necessidade de se investir em estruturação destes potenciais como forma de gerar empregos e preservar o meio ambiente.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte promoveu uma audiência pública nesta sexta-feira (17) para discutir o desenvolvimento do turismo na região Oeste Potiguar: desafios e perspectivas. O evento, proposto pelo deputado estadual Luiz Eduardo (SDD), membro da Comissão de Educação, Ciências e Tecnologia, Desenvolvimento Socioeconômico, Meio Ambiente e Turismo da ALRN, reuniu autoridades locais, representantes do setor turístico, gestores públicos, empresários e membros da sociedade civil.

“O turismo do Estado precisa de valorização e a interiorização deste surge como uma nova opção. O nosso Estado não tem indústria. Mas o turismo pode ser a solução para a economia do nosso RN. Quando falamos de turismo estamos falando de desenvolvimento, de emprego de renda”, disse ao dar sequência ao debate.

Emocionado, o vereador de Apodi, Adailton Targino, agradeceu ao parlamentar a realização da audiência e o interesse em debater e lutar pelo fomento do turismo na região. “O turismo do Rio Grande do Norte não é só apenas sol e mar. É preciso pensar na interiorização do turismo. Temos equipamentos lindos e que podem ser explorados, gerando emprego e renda para nossa população. Por isso minha alegria em ver essa audiência pública sendo realizada e os frutos começando a chegar”, disse.

Aurora Rayane Cavalcanti, representando a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) focou na necessidade de adotar, urgentemente, políticas públicas que ajudem a fomentar o turismo da região. “Quando se fala em turismo devemos pensar em políticas públicas. É pensar em uma cadeia que envolve desenvolvimento econômico, social, religioso. É uma engrenagem que movimenta o todo. Essa audiência vem para que possamos demarcar um novo momento do turismo Potiguar”, ressaltou.

Realizada no auditório do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN) em Apodi, a audiência abordou os desafios e as perspectivas para o turismo na região. Dentre os temas debatidos estiveram a diversificação da oferta turística, a preservação ambiental, a infraestrutura turística e a promoção dos destinos locais. “A cidade de Apodi é um exemplo na valorização do turismo. Podemos registrar alguns avanços da cidade como o reconhecimento internacional, através de prêmios, formações de guias e o fortalecimento do turismo pedagógico. Sei que ainda temos muito a crescer, mas é preciso reconhecer o trabalho desenvolvido por homens e mulheres que há anos lutam pelo desenvolvimento do turismo municipal”, disse Mayara Morgana Gurgel Rosário, coordenadora de turismo de Apodi.

Presente na reunião o representante da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Esdras Markezan destacou a parceria que existe entre a instituição e a sociedade civil na busca pelo fomento do turismo local. “A Uern é um patrimônio do povo Potiguar e como tal precisa usar sua pesquisa e sua extensão a favor das ações que busquem proporcionar conhecimento e desenvolvimento para nossa sociedade”, ponderou ao sugerir que seja realizado um edital para contribuir diretamente com o fomento do turismo do RN.

Durante a audiência, foram apresentadas propostas para impulsionar o setor, incluindo investimentos em infraestrutura, capacitação de profissionais, promoção e divulgação dos destinos turísticos da região. Uma das sugestões foi trazida pelo representante da Universidade Federal Rural do Semi Árido (Ufersa), Josivan Barbosa, que seria investimento nas estradas que cortam as cidades do Alto Oeste. “Não existe turismo sem infraestrutura, sem estradas, sem políticas públicas. Precisamos de investimentos em melhorias nas estradas, na sinalização turística, na capacitação de profissionais e na divulgação dos nossos atrativos”, cobrou.

A discussão contou com a participação ativa dos presentes, que destacaram a importância do diálogo entre os diversos atores envolvidos no setor turístico para o desenvolvimento sustentável da região. O representante da Proturismo, Alexandre Dantas, falou sobre o trabalho da instituição e anunciou a possibilidade de construção do Centro de Convenções do Oeste potiguar. “Somos uma cooperativa que tem como principal objetivo divulgar os equipamentos de turismo da região. Tenho a honra de anunciar que o Sebrae/RN e a Ocern/RN encabeçarão o comitê de iniciativas privadas na busca pela viabilização do Centro de Convenções do Oeste Potiguar, que deve ser construído em Mossoró”, anunciou ao entregar aos presentes um termo de cooperação técnica que cria a aliança para desenvolvimento humano, econômico e social do turismo na região. “O turismo não se faz sozinho, somente com a união de todos os envolvidos”, resumiu.

A audiência pública representa um passo importante na formulação de políticas públicas voltadas para o fortalecimento do turismo na região Oeste do Rio Grande do Norte, visando a geração de empregos e o crescimento econômico local. Para o diretor da Associação dos Amigos do Lajedo de Soledade, a audiência pública representa um divisor de águas para o turismo da região. “Uma nova história começa a ser contada e nossa esperança é renovada com o que ouvimos aqui. Olhando para vocês chego à conclusão de que nossa caminhada está valendo a pena e que poderemos ver nossa realidade transformada”, agradeceu.

Para o presidente da Associação comercial e empresarial de Apodi, Marcelo Bernardo, reforçou o agradecimento da sociedade civil organizada de Apodi e região, destacando a importância da união de todos na busca do fortalecimento do turismo. “Faço uma convocação para que haja união entre todas as associações e envolvidos nesse tema. Quando todos que formam a cadeia dão as mãos, o resultado é um turismo forte, resistente, organizado e viril”, disse.

Presente na reunião, o pesquisador e apaixonado pelo turismo do Rio Grande do Norte, professor Gilson Sampaio, fez um resumo de seu trabalho na área e agradeceu o momento, que ele considera uma nova fase do turismo do Estado. “Se dermos as mãos, membros da cadeia, universidades, entidades, população em geral, estaremos planejando uma nova página da história do turismo do Rio Grande do Norte, com um grande diferencial, a valorização e interiorização deste setor que pode mudar o centro da economia do Estado”, destacou.

Luiz Eduardo defendeu a elaboração de um plano estratégico para o turismo na região, com a participação de todos os envolvidos no setor. Ele ressaltou a importância de se pensar a atividade turística de forma sustentável, visando não apenas o desenvolvimento econômico, mas também a preservação do meio ambiente e a valorização da cultura local. "Acredito que, com planejamento e investimentos adequados, o turismo pode se tornar uma importante fonte de renda para a população do Alto Oeste, contribuindo para a geração de empregos e o crescimento econômico da região", concluiu o deputado.

No final da audiência pública, o deputado Luiz Eduardo anunciou a destinação de R$ 100 mil, de suas emendas parlamentares do próximo ano, para o trabalho de sinalização e a criação de um aplicativo com todos os equipamentos turísticos de Apodi. A destinação de R$ 50 mil para a iluminação da entrada da cidade de Martins, além de R$ 25 mil para melhorias no Museu do Índio, o único do Estado.

A manifestação do deputado estadual Luiz Eduardo reflete a preocupação crescente do Parlamento Potiguar com o potencial turístico ainda não plenamente explorado do Alto Oeste do Rio Grande do Norte e a necessidade de ações concretas para viabilizar seu crescimento e desenvolvimento.