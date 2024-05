Mecânico é assassinado com cerca de cinco tiros no município de Apodi. Luiz Agenilson do Carmo, de 57 anos, conhecido como Luiz de Estelina, foi morto dentro da própria residência, localizada no bairro Lagoa Seca. O crime aconteceu por volta das 19h desta quinta-feira (23). Segundo informações da polícia militar, a vítima estava dentro de casa, quando dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta, entraram e desferiram os disparos contra ela. A dupla fugiu em seguida. Ainda segundo a PM, Luiz não tinha passagem pelo sistema prisional. A polícia civil vai investigar o caso.

O mecânico Luiz Agenilson do Carmo, de 57 anos, conhecido como Luiz de Estelina, foi assassinado dentro da própria residência, localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, bairro Lagoa Seca, na noite desta quinta-feira (23).

Segundo informações da polícia militar, por volta das 19h, a vítima estava dentro de casa, quando dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta, invadiram a residência e atiraram contra ela. Pelo menos 5 disparos acertaram Luiz.

O homem morreu no local. Os suspeitos fugiram em seguida, com destino ignorado. Ainda não há qualquer informação sobre o paradeiro deles ou sobre a motivação do crime.

Ainda segundo a PM, Luiz não tinha passagem pelo sistema prisional. O Itep de Mossoró foi acionado para propiciar o local do crime e remover o corpo da vítima para exames.

Em 2022 Luiz teve o filho, Luan Liberato Souza do Carmo, na época com 26 anos, assassinado, também a tiros, no Balneário da Lagoa, em Apodi.

Ainda não é possível afirmar que o homicídio do pai tenha qualquer ligação com o do filho. O crime desta quinta-feira será investigado pela polícia civil de Apodi.