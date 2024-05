Presidente da OAB Mossoró é afastado por suposta agressão a esposa

O fato teria ocorrido durante o final de semana no bairro Nova Betânia, em Mossoró. As cenas foram gravadas em vídeo, que circula nas redes sociais. No vídeo, Hermeson Pinheiro aparece quebrando o celular da esposa e agredindo-a com palavras de baixo calão. No local, havia outra mulher, que estava com Hermeson no carro. O afastamento foi comunicado em Nota da OAB Mossoró no final da tarde desta quarta-feira, 29. A OAB RN também divulgou nota, afirmando que "não admite nenhum tipo de ação ou conduta que resulte na violência de gênero e diz que "tomará as medidas cabíveis para que o responsável responda por seus supostos crimes na Justiça". O caso será investigado pela Polícia e também pela OAB.