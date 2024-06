Escolha do Rei e Rainha abre programação na arena Deodete Dias no MCJ 2024

O concurso abre a programação do Festival Independente de Quadrilhas Juninas, com a escolha dos reis e rainhas nas categorias adulto, mirim, e infantil, além da escolha da dama da diversidade, para representar o evento. Os vencedores da noite foram Kelvin Cistian Rei Adulto e Luana Silva Rainha também na categoria Adulto, já Vivian Minage foi eleita Rainha da Diversidade. A Arena Deodete Dias, com infraestrutura ampliada, recebeu um grande número de espectadores, garantindo conforto e visibilidade para todos. A ampliação da arena reforça seu papel como um centro de difusão cultural importante para a cidade.

A cidade de Mossoró festejou a escolha do Rei e Rainha do “Mossoró Cidade Junina” 2024. As atividades na Arena Deodete Dias, instalada na Praça dos Patins Sadraque Tavares, na avenida Rio Branco, iniciaram nesta sexta-feira (31). O concurso abre a programação do Festival Independente de Quadrilhas Juninas, com a escolha dos reis e rainhas nas categorias adulto, mirim, e infantil, além da escolha da dama da diversidade, para representar o evento.

A Arena Deodete Dias, com infraestrutura ampliada, recebeu um grande número de espectadores, garantindo conforto e visibilidade para todos. A ampliação da arena reforça seu papel como um centro de difusão cultural importante para a cidade.

“Ampliamos a arena para trazer mais conforto, mais qualidade para os que vêm assistir, para os que vão se apresentar. É com muita alegria que vivenciamos esse momento com a arena lotada, com muita gente se divertindo e com essa energia contagiante”, declarou Frank Felisardo, secretário de Cultura.

O processo de seleção dos candidatos foi minucioso e criterioso e bastante acirrado, envolvendo várias etapas de avaliação. Os jurados, compostos por figuras proeminentes da cultura local, avaliaram não apenas a beleza dos participantes, mas também seu carisma, simpatia e capacidade de representar as tradições juninas de Mossoró.

A noite de escolha foi marcada por uma atmosfera vibrante, com apresentações memoráveis dos candidatos que demonstraram todo seu talento e dedicação. O público, entusiasmado, participou ativamente com aplausos e torcida, reforçando o espírito comunitário e festivo do evento.

Após apresentações emocionantes, os vencedores foram anunciados, gerando uma explosão de alegria entre os presentes. Os eleitos Rei e Rainha do MCJ 2024 emocionaram-se ao receber suas coroas, compartilhando suas primeiras palavras de gratidão e entusiasmo pela responsabilidade de representar as festividades juninas.

“É o meu primeiro ano participando. Foi maravilhoso, eu me diverti bastante. Estou muito feliz”, agradeceu Kelvin Cristian, Rei do MCJ categoria adulto.

As declarações reforçaram o compromisso com a tradição e a cultura de Mossoró. “É uma mistura de sentimentos, muita gratidão no coração, a gente faz porque a gente ama a cultura. Então, o primeiro sentimento é de muita gratidão. Claro que é impossível controlar, mas estou muito feliz por tudo que aconteceu aqui”, disse Luana Silva, Rainha do MCJ, categoria adulto.



A escolha do Rei e da Rainha do MCJ é mais do que um concurso; é uma afirmação das raízes e do orgulho das festas juninas na cidade, contribuindo significativamente para a preservação e promoção da cultura local.