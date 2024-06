“Intocáveis”: justiça bloqueia R$ 35 milhões em bens de casal ligado ao tráfico interestadual de drogas. A operação foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (3), pela equipe da Denarc de Natal, e resultou na prisão de dez suspeitos ligados ao tráfico interestadual de drogas, entre eles, um casal milionário, responsável pela distribuição de drogas e que liderava a organização criminosa. A prisão dos dois aconteceu no Estado de Santa Catarina. As investigações, que se iniciaram há mais de seis meses, apuram os crimes de tráfico de drogas interestadual, organização criminosa, comércio ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro. Além das prisões, a polícia civil conseguiu na justiça o bloqueio de valores que superam os R$35 milhões, além do sequestro de cinco imóveis de alto padrão, duas lanchas, jóias, armas e dois veículos de luxo.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através da Delegacia Especializada em Narcóticos de Natal (DENARC/Natal), deflagrou a “Operação Intocáveis", que resultou na prisão de dez suspeitos ligados ao tráfico interestadual de drogas.

Além disso, a ação obteve judicialmente o bloqueio de valores que superam os R$35 milhões, além do sequestro de cinco imóveis de alto padrão, duas lanchas, jóias, armas e dois veículos de luxo. Um casal milionário responsável pela distribuição de drogas e que liderava a organização criminosa foi preso no Estado de Santa Catarina. A operação foi deflagrada na última terça-feira (28) e as informações foram divulgadas nesta segunda-feira (03).

As investigações, que se iniciaram há mais de seis meses, apuram os crimes de tráfico de drogas interestadual, organização criminosa, comércio ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro. Até o momento, foram efetuadas dez prisões preventivas, três prisões em flagrante e cumpridos 13 mandados de busca e apreensão.

As ações ocorreram simultaneamente nos Estados do Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraíba e São Paulo. Além do casal milionário, outro traficante foi preso na Paraíba. Outros sete traficantes ligados a uma facção criminosa foram presos nos bairros de Felipe Camarão, Planalto, Guarapes, Lagoa Azul e Mãe Luiza, e nas cidades de Macaíba e São Gonçalo do Amarante.

Além do bloqueio de, aproximadamente, R$36 milhões, foram sequestrados cinco imóveis de alto padrão, sendo três no Estado de Santa Catarina, um no Estado de São Paulo e um no Rio Grande do Norte. Também foi decretada a indisponibilidade de duas lanchas, cada uma no valor médio de R$800 mil reais. No local das buscas, foram apreendidas joias, artigos de luxo e dois carros de alto padrão, sendo uma Land Rover e um Mitsubishi.

A operação contou com mais de 100 policiais da Diretoria de Polícia da Grande Natal (DPGRAN), da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), do Núcleo de Operações com Cães (NOC/PCRN), do Grupo Penitenciário de Operações com Cães (GPOC da Polícia Penal/RN), do Comando de Policiamento da Capital (CPC/BPAmb) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER/SESED), das Polícias Civis de Santa Catarina, Paraíba e São Paulo, além do apoio do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP) e da Receita Federal.

O nome da Operação faz referência àqueles que estão no topo da estrutura do crime organizado e acreditam que nunca serão atingidos pelo sistema punitivo estatal. No caso da investigação, os líderes da organização tinham uma vida de luxo no Estado de Santa Catarina, com o lucro oriundo do tráfico de drogas que acontecia no distante Estado do Rio Grande do Norte.