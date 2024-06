Wesley Matador e a companheira são presos por tráfico de drogas, nas Malvinas. O casal foi preso nesta segunda-feira (3), em uma operação conduzida pela Denarc. As investigações apontaram que Wesley Nascimento de Paula, conhecido como Wesley Matador, de 27 anos, e Leoneide Gomes de Araújo, de 28 anos, usavam a própria casa, onde moravam com os filhos, para vender entorpecentes. Os dois ainda tentaram fugir ao perceberem a aproximação dos policiais, mas acabaram presos e autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos de Mossoró (DENARC) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (03), Wesley Nascimento de Paula, conhecido como Wesley Matador, de 27 anos, e Leoneide Gomes de Araújo, de 28 anos.

Os dois são suspeitos do crime de tráfico de drogas. As prisões aconteceram na residência do casal, localizada nas Malvinas, em Mossoró.

As investigações apontaram que Wesley e Leoneide usavam a própria casa, onde moravam com os filhos deles, para vender entorpecentes. O local também é reduto de uma facção criminosa.

Durante a ação, os policiais cercaram a residência, mas os suspeitos ao perceberem a chegada dos investigadores e tentaram fugir, quebrando os próprios celulares e se desfazendo dos materiais ilícitos.

Na sequência, a equipe entrou no local, confirmando o flagrante, após a resistência e desobediência do casal.

Na casa, foram encontradas quatro pedras grandes de crack, pesando cerca de 50g, mais de 200 pedras pequenas de crack fracionadas; 33 porções de cocaína fracionada para venda, além de balança de precisão, dinheiro fracionado e máquina de cartão de crédito. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência.

A prisão em flagrante do casal foi convertida em preventiva e os dois foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a polícia civil, Wesley já havia sido preso várias vezes, pelos crimes de roubo e homicídio.