Moro vira réu no STF por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. A denúncia do Ministério Público Federal (MPF) foi recebida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (4). O senador teria atribuído falsamente ao ministro a prática do crime de corrupção passiva, relacionado à concessão de habeas corpus. Ao votar pelo recebimento da denúncia, a ministra Cármen Lúcia afirmou que, de acordo com os autos, a declaração foi dada na presença de várias pessoas, de forma livre e consciente e com conhecimento de que estava sendo gravada.