Dois suspeitos de roubos a residências são presos em Pau dos Ferros; um terceiro morreu em confronto. As prisões aconteceram no âmbito da "Operação Painel", deflagrada nas primeiras horas desta quarta-feira (5), pela polícia civil, em ação conjunta com o GTO. As investigações revelaram que os suspeitos agiam com extrema violência, utilizando armas de fogo para render as famílias e subtrair diversos bens, inclusive veículos. Na residência de um dos presos, os policiais encontraram uma pistola de fabricação caseira e diversos artefatos utilizados para a produção de mais armas artesanais, incluindo uma máquina de solda e uma esmerilhadeira.

Policiais civis da 4ª Delegacia Regional de Pau dos Ferros (4ª DR), em ação conjunta com o Grupo Tático Operacional da Polícia Militar (GTO/PMRN), prenderam dois suspeitos de envolvimento com uma série de roubos contra residências no município de Pau dos Ferros, na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

As prisões aconteceram no âmbito da "Operação Painel", deflagrada nas primeiras horas desta quarta-feira (5). Na ocasião, um terceiro indivíduo reagiu atirando contra os policiais que revidaram. O suspeito foi atingido e depois socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38.

As investigações revelaram que os suspeitos agiam com extrema violência, utilizando armas de fogo para render as famílias e subtrair diversos bens, inclusive veículos.

Na residência de um dos presos, os policiais encontraram uma pistola de fabricação caseira e diversos artefatos utilizados para a produção de mais armas artesanais, incluindo uma máquina de solda e uma esmerilhadeira.

Em operações anteriores, outras armas artesanais, produzidas pelo mesmo suspeito, já haviam sido localizadas. Além das armas, foram apreendidas 400 gramas de cocaína, crack e dinheiro fracionado.

Um quarto homem não foi localizado e encontra-se foragido. Todos os detidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A ação contou com a participação da 53ª Delegacia de Pau dos Ferros (53ªDP), 55ª Delegacia de São Miguel (55ªDP) , Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Pau dos Ferros (DEAM) e de equipes da Polícia Militar.