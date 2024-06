Dono de “boca de fumo” é preso pela polícia civil em Areia Branca

Romário Rivelino Gonzaga da Silva, de 29 anos, foi preso nesta quarta-feira (5), em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas. Contra ele também havia um mandado de prisão pelo crime de associação para o tráfico. Ele foi preso no momento em que vendia drogas para um homem. Na ocasião, os policiais constataram que o suspeito mantinha a "boca de fumo" próximo ao imóvel onde residia com sua companheira, sendo encontradas drogas e sacos para embalagem no local. Também foi apreendido um pote de vidro contendo uma quantidade de substância entorpecente pronta para comércio ilícito.