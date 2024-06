Empresário suspeito de tráfico de drogas é preso ao desembarcar no aeroporto de Mossoró. A prisão do empresário, de 38 anos, aconteceu nesta quarta-feira (5). A ação se deu motivada pelo cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Norte, Vara única da Comarca de Almino Afonso, pesando contra ele, a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. No momento em que foi abordado pelos policiais federais, o acusado não esboçou qualquer reação e, após tomar conhecimento do teor da ordem judicial, seguiu sob escolta para a sede da Delegacia da PF.