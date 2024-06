Confira programação dos polos do “Mossoró Cidade Junina” nesta quinta-feira, 06

O Mossoró Cidade Junina 2024 começa nesta quinta- feira (06) com muita alegria e cultura popular nos polos: Estação das Artes, Poeta Antônio Francisco, Circo do Forró e na Cidadela. Além disso, haverá a estreia do espetáculo ‘Chuva de Bala no País de Mossoró’, no adro da Capela de São Vicente. Na Estação das Artes, a partir das 19h se apresenta o cantor Efraim. Na sequencia, tem muito forró e xote com o sanfoneiro Flávio José, às 20h30. A festa continua com Nattan, às 22h30, e os cantores Raí, Zezo e Luan Estilizado, com o show A Vontade, encerram a primeira noite com o show às 00h30.

Segundo a Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), Serão 9 entradas para o folião entrar no circuito do evento. Todas as entradas contarão com revista e sistema de reconhecimento facial. Os portões serão abertos a partir das 18h.

Confira a programação dos demais polos.

POLO POETA ANTÔNIO FRANCISCO - A PARTIR DAS 18H





DIA





ATRAÇÃO





06/06





RECITAL DE POESIA - "POR MOTIVOS DIVERSOS" COM ANTÔNIO FRANCISCO





06/06





FORRÓ AZUNHADO





CIRCO DO FORRÓ - A PARTIR DAS 19H





DIA





ATRAÇÃO





06/06





MAGNO MORAIS





CIDADELA PALCO 1 - A PARTIR DAS 21:30





DIA





ATRAÇÃO





06/06





TIAGO HENRIQUE A PEGADA DIFERENTE





06/06





MARCELO ALEXANDRE













CIDADELA PALCO 2 - A PARTIR DAS 21H30





DIA





HORÁRIO





ATRAÇÃO





06/06





21:30





GABRIELA MENDES





06/06





00:00





BALADA SERTANEJA





ANIMA CHUVA - 20H





DIA





ATRAÇÃO





06/06





BANDA ARTUR PARAGUAI













ESPETÁCULO CHUVA DE BALA NO PAÍS DE MOSSORÓ - 21H





DIA





ATRAÇÃO





06/06





EXIBIÇÃO