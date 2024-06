PM registra homicídios em Frutuoso Gomes e Umarizal; neste último um adolescente foi ferido de raspão. O primeiro caso, em Frutuoso Gomes, aconteceu por volta das 18h30 de ontem (5), em uma residência, localizada na RN 117, próximo à lanchonete do Seu Zé. A vítima foi identificada como Francisco Marco dos Santos, de 41 anos. Já em Umarizal, a PM informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que o crime aconteceu por volta das 7h desta quinta (6), no bairro Caraíbas. Heriverton Alves Fernandes, de 22 anos, foi morto a tiros com disparos de munição calibre 12. Um adolescente, que estava próximo ao local, esperando o ônibus escolar, foi ferido de raspão e socorrido para o Hospital Regional de Pau dos Ferros.

A polícia militar registrou dois crimes de homicídio na região oeste do Rio Grande do Norte. O primeiro aconteceu em Frutuoso Gomes, na noite desta quarta-feira (5). Já o segundo foi registrado na manhã desta quinta-feira (6), em Umarizal, onde um adolescente também foi baleado de raspão.

O primeiro caso, em Frutuoso Gomes, aconteceu por volta das 18h30 de ontem, em uma residência, localizada na RN 117, próximo à lanchonete do Seu Zé. A vítima foi identificada como Francisco Marco dos Santos, de 41 anos.

Segundo informações da polícia civil, a vítima estava na calçada da casa de um familiar quando foi surpreendida por três homens armados que chegaram ao local em um Corolla prata. Os criminosos dispararam diversas vezes contra Francisco Marco, utilizando pistolas .40, 380 e uma espingarda calibre 12. Ele não teve chances de reagir e morreu no local.

Testemunhas relataram que a vítima havia chegado recentemente na cidade, após um período morando fora do estado. Uma parente da vítima, que estava na casa na hora do crime, contou aos policiais que ouviu muitos disparos enquanto estava sentada no terraço com o filho da vítima.

Populares informaram que Francisco Marco já tinha problemas com a justiça e envolvimento com criminosos.

UMARIZAL

Já em Umarizal, a PM informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que foi acionada por volta das 7h, para uma ocorrência com disparos de arma de fogo no bairro Caraíbas. As informações davam conta que havia uma pessoa morta e outra ferida.

Chegando ao local, os policiais encontraram Heriverton Alves Fernandes, de 22 anos, já sem vida. Ele foi morto a tiros com disparos de munição calibre 12. Ainda segundo os policiais, ninguém soube dar qualquer informação sobre quantas pessoas teriam participado do crime.

Heriverton já tinha passagem pelo sistema prisional. O adolescente, que foi ferido de raspão, estava no local aguardando o ônibus escolar. Ele foi socorrido para o Hospital de Pau dos Ferros. O estado de saúde dele é desconhecido.

Os homicídios nos dois município serão investigados pela Polícia Civil.