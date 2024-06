MCJ 2024: público lota primeira noite de shows na Estação das Artes. A primeira noite de apresentações no palco principal do São João de Mossoró contou com a presença dos artistas Efrain Lima, Flávio José, Raí Saia Rodada, Zezo Potiguar e Luan Estilizado (À Vontade) e Nattan. A noite de quinta-feira (6) foi marcada pela expressiva presença do público, que lotou a Estação das Artes, e também pela tranquilidade garantida a partir de um forte esquema de segurança.

Começou a temporada de shows no polo "Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania" dentro da programação do "Mossoró Cidade Junina" 2024.

A primeira noite de apresentações no palco principal do São João mais cultural do mundo, que contou com a presença dos artistas Efrain Lima, Flávio José, Raí Saia Rodada, Zezo Potiguar e Luan Estilizado (À Vontade) e Nattan, foi marcada pela expressiva presença do público, que lotou a Estação, e também pela tranquilidade garantida a partir de um forte esquema de segurança.

"É o segundo ano que venho, e é a época que mais aguardo no ano. Estou muito feliz em estar aqui. A Prefeitura está de parabéns. A cada ano (o evento) está melhorando mais", afirmou Thomas Borges. "Eu acho uma festa muito importante. Hoje viemos em especial por conta de Nattan", complementou Clara Eduarda.

Francisca Aline da Silva também fez questão de estar presente já nesta primeira noite de shows. "Não posso perder nunca. A Prefeitura está de parabéns por essa festa maravilhosa, que todo mundo gosta, principalmente os jovens", comentou.

"Estou achando perfeito, maravilhoso. Tudo de bom. A Prefeitura sempre arrasando. Adorei o 'M' do palco. Achei tudo", opinou a mossoroense Janaína Francisca da Silva. "A Prefeitura fez algo diferenciado, esse ano é o melhor, e digo uma coisa, eu vou vir todos os dias", acrescentou Elison Silva.

O "Mossoró Cidade Junina" é uma festa para todos os públicos. Dona Odineth Braga, por exemplo, não perdeu o show do seu artista preferido, Flávio José. "É o meu rei do xote. Primeira vez que venho em um show dele e estou muito feliz. Nota mil", comentou.

Na segurança, não houve o registro de ocorrências de natureza grave, reforçando a efetividade do esquema montado pela Prefeitura de Mossoró a partir de um trabalho integrado.

"Primeiro dia tranquilo, graças a Deus. As patrulhas atuaram de forma ordeira, e não tivemos conhecimento de nenhuma ocorrência que mereça destaque. Com relação à criminalidade e delitos, graças a Deus, bastante tranquila a primeira noite do 'Mossoró Cidade Junina'", avaliou o tenente coronel Jailson Andrelino de Souza, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar.